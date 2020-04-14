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Eleições 2020

Obama oficializa apoio a Joe Biden e lança vídeo em tom de campanha

Em um vídeo postado no Twitter, Obama diz que Biden é o melhor líder do país durante a crise de saúde e econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 15:59

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 15:59

Ex-presidente dos Eua, Barack Obama
Ex-presidente dos Eua, Barack Obama Crédito: Getty Images
O ex-presidente Barack Obama formalizou apoio ao agora único pré-candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden. Em um vídeo gravado de casa, e postado no Twitter, Obama diz que Biden é o melhor líder do país durante a crise de saúde e econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus.
"Se há algo que aprendemos como país, em momentos de grande crise, é que o espírito de cuidar um do outro não pode ser restrito a nossas casas, locais de trabalho, vizinhanças ou casas de culto, mas deve se refletir também no governo nacional", disse Obama. "O tipo de liderança guiada por conhecimento e experiência, honestidade e humildade, empatia e graça. Esse tipo de liderança não pertence apenas a legisladores e líderes estaduais, pertence à Casa Branca, e é por isso que tenho tanto orgulho em apoiar Joe Biden como presidente dos Estados Unidos", acrescentou Obama.
No discurso, Obama faz questão de frisar que "o outro lado republicano tem um enorme arsenal de guerra, uma rede de propaganda com pouca consideração pela verdade", atacando diretamente o presidente Donald Trump.
"Pela segunda vez na história do nosso país, temos o desafio de reconstruir nossa economia", acrescentou Obama. "Agora precisamos que americanos de boa vontade se unam em um grande despertar contra uma política que, muitas vezes, tem sido caracterizada por corrupção, descuido, negação, desinformação, ignorância e pura maldade", atacou o ex-presidente.

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