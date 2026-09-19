O 'verdadeiro Indiana Jones' que achou uma antiga cidade perdida dos incas: 'Não podíamos acreditar no que estávamos vendo'

Inicialmente, os moradores locais recusaram-se a guiá-los até o local, temendo uma lenda tribal segundo a qual os deuses matariam aqueles que revelassem sua localização. Após muita insistência, os peruanos conduziram Savoy e Santander às ruínas de Vilcabamba, cobertas de musgo e neblina, no alto de um afluente do Amazonas.