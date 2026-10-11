O que se sabe sobre ataque a aeroporto na Arábia Saudita que matou 12 e feriu mais de 300

As embaixadas ocidentais na Arábia Saudita alertaram seus cidadãos para que se mantivessem afastados do aeroporto de Riad. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido orientou os cidadãos britânicos a evitarem a área "até que o aeroporto esteja seguro". A embaixada dos EUA informou aos seus funcionários que eles devem solicitar "autorização especial" para utilizar os aeroportos de Riad, Jidá e Dammam.