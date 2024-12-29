O que a cor do catarro do seu nariz pode dizer sobre sua saúde

Você já se perguntou por que a cor da sua secreção nasal é diferente quando você está doente? Provavelmente, você não é a primeira pessoa a fazer esta pergunta.
Há muitas razões, na verdade, pelas quais sua meleca muda de cor quando você não está bem. E a cor e a consistência do muco nasal podem revelar detalhes intrigantes sobre seu sistema imunológico — e como seu corpo reage a doenças.
O muco é produzido pelos tecidos que revestem nossas fossas nasais. Muitas vezes percebido como um mero incômodo, o muco tem uma função muito importante. Ele atua como uma barreira protetora, retendo poeira, bactérias, vírus e outras fontes de irritação, impedindo-os de alcançar as partes mais profundas do sistema respiratório.
Enzimas como a lisozima e a lactoferrina que habitam nosso muco nasal também apresentam propriedades antimicrobianas. Elas decompõem as paredes das células bacterianas e ajudam a limitar o crescimento de bactérias. Este papel protetor torna o muco uma linha de defesa essencial — mesmo quando não estamos doentes.
O processo contínuo de produção de muco pelos tecidos que revestem nossas fossas nasais exemplifica os mecanismos naturais de defesa do corpo em ação. Quando ficamos doentes, o muco muda — tornando-se mais espesso, mais abundante e, às vezes, colorido. Estas alterações destacam a resposta do sistema imunológico.
A seguir, veja o que a cor do muco do seu nariz revela sobre sua saúde:
Transparente
Esta é a base de referência para um nariz saudável. É sobretudo água, combinada com proteínas, sais e células que mantêm as fossas nasais úmidas e retêm partículas.
As alergias e os estágios iniciais de uma infecção viral podem causar uma superprodução de muco transparente. Isso também pode acontecer quando o corpo reage a fontes de irritação ou agentes patogênicos.
Branco
O muco branco é geralmente um sinal de congestão.
A inflamação nos tecidos nasais diminui o fluxo do muco, fazendo com que ele fique mais espesso. Isso normalmente sinaliza o início de uma infecção, como um resfriado, pois o sistema imunológico começa a se mobilizar contra os invasores.
Amarelo
O muco amarelo indica que seu sistema imunológico está combatendo ativamente uma infecção.
Os glóbulos brancos enviados para atacar a infecção morrem e liberam enzimas que dão ao muco sua cor amarelada. Esta é uma marca registrada da resposta do corpo a muitas infecções virais — incluindo o resfriado comum, a gripe e o vírus sincicial respiratório (VSR).
Verde
O muco verde resulta de uma resposta imunológica intensificada. A tonalidade verde vem de uma enzima chamada mieloperoxidase, que é produzida por neutrófilos (um tipo de glóbulo branco). Esta enzima gera uma molécula específica que destrói agentes patogênicos.
Embora o muco verde geralmente indique uma infecção bacteriana, ele também pode ocorrer quando o corpo prepara uma resposta imune robusta a patógenos virais agressivos.
Vermelho ou rosa
Uma tonalidade rosa ou avermelhada no muco significa a presença de sangue. Isso muitas vezes acontece quando os tecidos nasais estão irritados, secos ou danificados, como após assoar excessivamente o nariz ou exposição ao ar seco. Pequenas quantidades de sangue geralmente não são motivo de preocupação.
Marrom ou laranja
O muco marrom ou laranja pode resultar da mistura de sangue seco com muco ou da inalação de resíduos ambientais — como fumaça ou poeira. Embora normalmente inofensivo, ele pode sugerir irritação ou inflamação prolongada.
Preto
O muco preto é raro e pode indicar problemas sérios — como infecção por fungos (principalmente em pessoas imunocomprometidas) ou exposição intensa a poluentes, como fuligem ou fumaça de cigarro. Isso requer assistência médica.
O sistema imunológico em ação
O muco é uma parte indispensável do seu sistema imunológico, protegendo ativamente seu corpo ao reter e neutralizar patógenos nocivos. As alterações na sua cor e consistência dão uma ideia da sua saúde, ajudando a diferenciar infecções bacterianas de infecções virais. Também permite compreender os processos complexos que ocorrem enquanto seu corpo trabalha para mantê-lo saudável.
Da próxima vez que você pegar um lenço de papel, lembre-se de que o muco não é apenas um sintoma de doença — é o seu sistema imunológico em ação. Suas cores e texturas contam uma história de resiliência, refletindo as intrincadas defesas que mantêm seu corpo saudável e seguro.
* Samuel J. White é professor e chefe de projetos da Universidade York St. John, no Reino Unido.
Philippe B. Wilson é vice-reitor de Inovação e Intercâmbio de Conhecimento na mesma instituição de ensino.
Este artigo foi publicado originalmente no site de notícias acadêmicas The Conversation e republicado aqui sob uma licença Creative Commons. Leia aqui a versão original (em inglês).