O que a cor do catarro do seu nariz pode dizer sobre sua saúde

O muco transparente geralmente é a base de referência Crédito: Getty Images

Você já se perguntou por que a cor da sua secreção nasal é diferente quando você está doente? Provavelmente, você não é a primeira pessoa a fazer esta pergunta.

Há muitas razões, na verdade, pelas quais sua meleca muda de cor quando você não está bem. E a cor e a consistência do muco nasal podem revelar detalhes intrigantes sobre seu sistema imunológico — e como seu corpo reage a doenças.

O muco é produzido pelos tecidos que revestem nossas fossas nasais. Muitas vezes percebido como um mero incômodo, o muco tem uma função muito importante. Ele atua como uma barreira protetora, retendo poeira, bactérias, vírus e outras fontes de irritação, impedindo-os de alcançar as partes mais profundas do sistema respiratório.

Enzimas como a lisozima e a lactoferrina que habitam nosso muco nasal também apresentam propriedades antimicrobianas. Elas decompõem as paredes das células bacterianas e ajudam a limitar o crescimento de bactérias. Este papel protetor torna o muco uma linha de defesa essencial — mesmo quando não estamos doentes.

O processo contínuo de produção de muco pelos tecidos que revestem nossas fossas nasais exemplifica os mecanismos naturais de defesa do corpo em ação. Quando ficamos doentes, o muco muda — tornando-se mais espesso, mais abundante e, às vezes, colorido. Estas alterações destacam a resposta do sistema imunológico.

A seguir, veja o que a cor do muco do seu nariz revela sobre sua saúde

Transparente

Esta é a base de referência para um nariz saudável. É sobretudo água, combinada com proteínas, sais e células que mantêm as fossas nasais úmidas e retêm partículas.

As alergias e os estágios iniciais de uma infecção viral podem causar uma superprodução de muco transparente. Isso também pode acontecer quando o corpo reage a fontes de irritação ou agentes patogênicos.

Branco

O muco branco é geralmente um sinal de congestão

A inflamação nos tecidos nasais diminui o fluxo do muco, fazendo com que ele fique mais espesso. Isso normalmente sinaliza o início de uma infecção, como um resfriado , pois o sistema imunológico começa a se mobilizar contra os invasores.

Amarelo

O muco amarelo indica que seu sistema imunológico está combatendo ativamente uma infecção.

Não se surpreenda com o muco amarelo quando estiver doente Crédito: Getty Images

Os glóbulos brancos enviados para atacar a infecção morrem e liberam enzimas que dão ao muco sua cor amarelada. Esta é uma marca registrada da resposta do corpo a muitas infecções virais — incluindo o resfriado comum, a gripe e o vírus sincicial respiratório (VSR).

Verde

O muco verde resulta de uma resposta imunológica intensificada. A tonalidade verde vem de uma enzima chamada mieloperoxidase, que é produzida por neutrófilos (um tipo de glóbulo branco). Esta enzima gera uma molécula específica que destrói agentes patogênicos.

Embora o muco verde geralmente indique uma infecção bacteriana, ele também pode ocorrer quando o corpo prepara uma resposta imune robusta a patógenos virais agressivos.

Vermelho ou rosa

Uma tonalidade rosa ou avermelhada no muco significa a presença de sangue. Isso muitas vezes acontece quando os tecidos nasais estão irritados, secos ou danificados, como após assoar excessivamente o nariz ou exposição ao ar seco. Pequenas quantidades de sangue geralmente não são motivo de preocupação.

Marrom ou laranja

O muco marrom ou laranja pode resultar da mistura de sangue seco com muco ou da inalação de resíduos ambientais — como fumaça ou poeira. Embora normalmente inofensivo, ele pode sugerir irritação ou inflamação prolongada.

Preto

O muco preto é raro e pode indicar problemas sérios — como infecção por fungos (principalmente em pessoas imunocomprometidas) ou exposição intensa a poluentes, como fuligem ou fumaça de cigarro. Isso requer assistência médica.

O sistema imunológico em ação

As alterações na coloração do muco nasal destacam a resposta do sistema imunológico Crédito: Getty Images

O muco é uma parte indispensável do seu sistema imunológico, protegendo ativamente seu corpo ao reter e neutralizar patógenos nocivos. As alterações na sua cor e consistência dão uma ideia da sua saúde, ajudando a diferenciar infecções bacterianas de infecções virais. Também permite compreender os processos complexos que ocorrem enquanto seu corpo trabalha para mantê-lo saudável.

Da próxima vez que você pegar um lenço de papel, lembre-se de que o muco não é apenas um sintoma de doença — é o seu sistema imunológico em ação. Suas cores e texturas contam uma história de resiliência, refletindo as intrincadas defesas que mantêm seu corpo saudável e seguro.

* Samuel J. White é professor e chefe de projetos da Universidade York St. John, no Reino Unido.