O poderoso entorno de Maduro na Venezuela

Depois de uma eleição fortemente questionada, Nicolás Maduro se prepara para assumir um novo mandato na Venezuela, enquanto a oposição continua sustentando ter vencido o pleito.

Ele governa a Venezuela há mais de dez anos, apoiado por potências estrangeiras como China e Rússia, mas também por um círculo de aliados poderosos internos, que também se consideram herdeiros políticos de Hugo Chávez.