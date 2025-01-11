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O poderoso entorno de Maduro na Venezuela

Conheça cinco personagens da rede de figuras poderosas que ajuda a sustentar o regime, cuja legitimidade é cada vez mais contestada.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

11 jan 2025 às 14:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 14:00

Depois de uma eleição fortemente questionada, Nicolás Maduro se prepara para assumir um novo mandato na Venezuela, enquanto a oposição continua sustentando ter vencido o pleito.
Ele governa a Venezuela há mais de dez anos, apoiado por potências estrangeiras como China e Rússia, mas também por um círculo de aliados poderosos internos, que também se consideram herdeiros políticos de Hugo Chávez.
Neste vídeo, nossa repórter Lais Alegretti explica quem são cinco desses homens e mulheres poderosos que ajudam a sustentar um regime de legitimidade cada vez mais contestada.

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