O cessar-fogo que pode encerrar conflito que já dura 13 meses entre Israel e Líbano, segundo Trump

Em rede social, presidente americano anunciou trégua com início nesta quinta Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou nesta quinta-feira (16/4) que líderes de Israel e do Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias, com início nas próximas horas.

Em uma publicação na sua rede Truth Social, ele disse que a trégua começará às 17h no horário da Costa Leste dos EUA (18h no horário de Brasília).

Ao anunciar o acordo de cessar-fogo, Trump afirmou que conversou tanto com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, quanto com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Determinei ao vice-presidente JD Vance e ao secretário de Estado Rubio, juntamente com o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan 'Razin' Caine, que trabalhem com Israel e o Líbano para alcançar uma PAZ duradoura", escreveu.

O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, afirmou que recebeu com satisfação um acordo de cessar-fogo temporário com Israel, algo que, segundo ele, o país vinha exigindo desde o início da guerra.

Ele disse esperar que o acordo permita que as pessoas deslocadas pelo conflito retornem às suas casas. Salam também elogiou os esforços internacionais para alcançar um cessar-fogo. Israel ainda não se pronunciou oficialmente.

Não há menção, em sua declaração, ao Hezbollah — grupo militante apoiado pelo Irã no Líbano, com o qual Israel tem trocado ataques.

Na terça-feira (14/4), os dois países se reuniram pela primeira vez em 34 anos em Washington. A reunião marcou as primeiras conversas diretas entre os governos desde 1993.

O vice-porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Tommy Pigott, afirmou em comunicado que a reunião entre os embaixadores dos dois países e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, foi "histórica" e que espera que o novo engajamento leve a um acordo de paz de longo prazo, mediado por Washington.

Israel e Líbano concordaram em trabalhar para reduzir a influência do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, disse Pigott, e o governo libanês "planeja restabelecer o monopólio da força e pôr fim à influência excessiva do Irã".

Após o anúncio de Trump, o primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, elogiou o acordo. Ele também disse esperar que o cessar-fogo permita que pessoas deslocadas pelo conflito possam voltar para suas casas.

A embaixadora do Líbano nos Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, afirmou que as conversas foram "produtivas".

Em comunicado, ela disse ter defendido a "necessidade urgente de plena implementação" do acordo de cessação das hostilidades firmado em novembro de 2024.

O acordo foi alcançado após 13 meses de confrontos entre Israel e o Hezbollah e previa que o grupo apoiado pelo Irã encerrasse sua presença armada no sul do Líbano em até 60 dias.

Moawad acrescentou que também pediu um cessar-fogo e o retorno das pessoas deslocadas às suas casas.