O apelo de Alexandre de Moraes para que se levante todo o sigilo do caso Master e tenha julgamento conjunto com Mendonça

No ofício, Moraes cita uma decisão anterior de Fachin segundo a qual as PETs 16.704 e 16.662 "evidenciam relação de conexão e continência" e que a análise separada poderia gerar "risco concreto de decisões contraditórias e de tumulto processual", questionando a decisão de Fachin de convocar uma sessão para a próxima terça-feira (15/9) para analisar apenas a PET 16.662.