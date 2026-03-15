'O Agente Secreto' perde Oscar de Melhor Filme Internacional, e Wagner Moura é superado por Michael B. Jordan, de 'Pecadores'

Publicado em 15 de março de 2026 às 23:36
O filme O Agente Secretoperdeu o Oscar de Melhor Filme Internacional para o norueguês Valor Sentimental na cerimônia deste domingo (15/3).
Pelo segundo ano seguido, um filme brasileiro foi indicado ao maior prêmio do cinema.
No ano passado, Ainda Estou Aqui tornou-se o primeiro longa nacional a ganhar um Oscar ao vencer como Melhor Filme Internacional.
O Agente Secreto recebeu quatro indicações ao Oscar deste ano: Melhor Escalação de Elenco, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Filme.
Wagner Moura foi superado na categoria de Melhor Ator por Michal B. Jordan, de Pecadores.
O prêmio de Melhor Escalação de Elenco foi para Uma Batalha Após a Outra, que desponta como um dos grandes vencedores da noite.
As indicações ao Oscar coroam a trajetória de sucesso do filme no circuito internacional, com dezenas de reconhecimentos nas principais premiações e festivais de cinema, no Brasil e no exterior.
Em janeiro, O Agente Secreto também ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, e Wagner Moura venceu como Melhor Ator em Filme de Drama.
O Agente Secreto também ganhou dois prêmios na última edição do Festival de Cannes.
Ainda Estou Aqui fez história como o primeiro filme brasileiro a receber um Oscar na edição do ano passado.
O longa brasileiro também foi a primeira produção do país a ser indicada ao Oscar de Melhor Filme, que inclui as produções americanas. Mas o grande vencedor da noite foi então o filme Anora.
Além disso, Fernanda Torres concorreu como melhor atriz por seu papel em Ainda Estou Aqui, mas perdeu a estatueta para Mikey Madison, que levou por Anora.
O Brasil chegou perto da estatueta nessa categoria com O Pagador de Promessas (1963), O quatrilho (1996), O que é isso companheiro? (1998) e Central do Brasil (1999), todos indicados.
Cidade de Deus (2004) também concorreu ao prêmio e a outras quatro categorias: Melhor Direção, Melhor Edição, Melhor Fotografia e Melhor Roteiro Adaptado, mas não levou nenhum.
Em 1960, o filme Orfeu Negro venceu na categoria de Melhor Filme Internacional (então "filme estrangeiro"). Mas, apesar de ter sido filmado no Brasil, falado em português e com atores brasileiros, a produção garantiu um Oscar à França, país do diretor Marcel Camus.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o