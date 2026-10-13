O acidente em montanha-russa do Six Flags que deixou um morto e vários feridos nos Estados Unidos

A montanha-russa Goliath foi inaugurada em 2006 e possui 60 metros de altura, uma queda de 52 metros, uma espiral de 540 graus e atinge velocidades de até 112 km/h, de acordo com o site do parque. Em sua "escala de adrenalina", o Six Flags classifica a Goliath no nível quatro de um total de cinco.