As críticas a Trump por seu plano de importar diesel russo: 'Um porto seguro financeiro para a Rússia enquanto mata civis na Ucrânia'

Não é apenas internamente que Trump enfrenta oposição ao seu acordo de diesel com a Rússia. Vários líderes internacionais o criticaram, incluindo o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e o Secretário de Defesa do Reino Unido, Wes Streeting, que afirmaram que os EUA e outros aliados da Ucrânia deveriam concentrar-se em aumentar a pressão sobre a Rússia para encerrar a guerra.