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Aumento

Número de casos de coronavírus na África ultrapassa 2 milhões

Entre os países do continente com maior número de casos, a África do Sul lidera com mais de 750 mil infecções, seguida pelo Marrocos com mais de 300 mil casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 13:50

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 13:50

Coronavírus - Covid19
Os 54 países do continente totalizam 48 mil mortes em decorrência do novo coronavírus Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay
A África ultrapassou os 2 milhões de casos confirmados de Covid-19, informou o Centro Africano para Controle e Prevenção de Doenças nesta quinta-feira (19). O aumento dos casos ocorre em meio aos alertas das autoridades de saúde sobre uma segunda onda de contaminação da doença.
Os 54 países do continente totalizam 48 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. Embora o vírus esteja se espalhando ainda mais pelo continente, os países seguem amenizando as medidas restritivas de combate à pandemia numa tentativa de recuperar a economia.
Entre os países do continente com maior número de casos, a África do Sul lidera com mais de 750 mil infecções, seguida pelo Marrocos com mais de 300 mil casos. Na sequência, aparecem o Egito, com mais de 110 mil ocorrências, e a Etiópia, com mais de 100 mil contaminações.
Também nesta quinta-feira, em vídeo durante reunião de executivos-chefes (CEOs) da Ásia e do Pacífico, o presidente da China, Xi Jinping, pediu uma cooperação internacional mais estreita para a disponibilização de uma vacina contra a Covid-19. "Para vencer o vírus e promover a recuperação global, a comunidade internacional deve cerrar barreiras e responder conjuntamente à crise e cumprir os testes", disse Xi. Ele afirmou que a cooperação incluiria uma coordenação mais estreita em políticas para desenvolvimento e distribuição de um imunizante. 

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