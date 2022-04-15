Naufrágio do Moskva: mísseis atingiram símbolo do poder naval russo

Autoridades da inteligência dos Estados Unidos buscaram corroborar, em declarações à imprensa do país, a versão ucraniana para o naufrágio do Moskva, um dos símbolos do poder naval russo no mar Negro e alvo de uma disputa de narrativas. Moscou alega que o cruzador afundou ao ser rebocado depois de um incêndio causado por uma explosão da munição transportada; Kiev, que a embarcação foi atingida por um míssil ucraniano.

O brasão de armas da Rússia, a águia de duas cabeças, é visto nas capas do cruzador de mísseis Moskva no porto ucraniano de Sebastopol no Mar Negro Crédito: Reuters | Folhapress

Nesta sexta (15), falando à imprensa sob condição de anonimato, autoridades militares americanas disseram acreditar que dois mísseis Neptune disparados pela Ucrânia tenham atingido o Moskva (Moscou, em russo), causando o naufrágio horas depois. O relatório da inteligência de Washington ainda teria apontado baixas militares provocadas pelo ataque de Kiev, ainda que em número não divulgado. A Ucrânia não havia citado mortes na ação, e a Rússia relatou que mais de 500 tripulantes que estavam a bordo do cruzador foram retirados após a explosão de munição.