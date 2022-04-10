Guerra na Ucrânia: papa Francisco pede "trégua pascal"

"Deponham-se as armas, se inicie uma trégua pascal, mas não para recarregar as armas e retomar o combate, não! Uma trégua para se chegar à paz, através de uma verdadeira negociação, disponível também a qualquer sacrifício pelo bem das pessoas. Para o pontífice, nada é impossível a Deus, inclusive fazer cessar uma guerra da qual não se vê o fim. Uma guerra que, todos os dias, nos coloca diante dos olhos massacres hediondos e atrozes crueldades realizados contra civis indefesos".