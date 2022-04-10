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Pedido de paz

Guerra na Ucrânia: papa Francisco pede "trégua pascal"

O papa Francisco pediu que todas as partes encontrem, o mais rápido possível, uma solução pacífica pelo bem do país

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 14:17

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 abr 2022 às 14:17
papa Francisco pediu ao final da missa do Domingo de Ramos, antes do Angelus na Praça São Pedro, neste domingo (10), uma trégua pascal na guerra para se chegar à paz.
O Papa Francisco abriu a Semana Santa com a presença dos fiéis
Papa Francisco pede trégua na guerra para que países encontrem a paz. Crédito: Twitter @vaticannews_pt
"Deponham-se as armas, se inicie uma trégua pascal, mas não para recarregar as armas e retomar o combate, não! Uma trégua para se chegar à paz, através de uma verdadeira negociação, disponível também a qualquer sacrifício pelo bem das pessoas. Para o pontífice, nada é impossível a Deus, inclusive fazer cessar uma guerra da qual não se vê o fim. Uma guerra que, todos os dias, nos coloca diante dos olhos massacres hediondos e atrozes crueldades realizados contra civis indefesos". 
Antes da oração mariana, Francisco saudou os peregrinos procedentes de vários países e quem acompanhou a cerimônia pelos meios de comunicação.
Em especial, saudou o povo do Peru que, segundoe ele, está atravessando um difícil momento de tensão social.
Francisco garantiu sua oração e pediu que todas as partes encontrem, o mais rápido possível, uma solução pacífica pelo bem do país.
*Com informações da Vatican News.

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