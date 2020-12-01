Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Não encontramos fraudes que tenham alterado eleição, diz Justiça dos EUA
Eleições nos EUA

Não encontramos fraudes que tenham alterado eleição, diz Justiça dos EUA

O ex-presidente Donald Trump até o momento não reconheceu a vitória de Joe Biden nas urnas e já declarou diversas vezes que houve fraude no pleito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 19:19

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:19

Trabalhadores eleitorais examinam as cédulas durante a contagem de votos das eleições americanas continua na State Farm Arena, em Atlanta, no estado da Georgia, nesta quinta-feira, 5
Trabalhadores eleitorais examinam as cédulas durante a contagem de votos das eleições americanas continua na State Farm Arena, em Atlanta, no estado da Georgia, nesta quinta-feira, 5 Crédito: BRYNN ANDERSON/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O secretário de Justiça dos Estados Unidos, William Barr, disse nesta terça-feira (1º) que a investigação conduzida por seu departamento sobre a eleição presidencial do mês passado não encontrou fraudes em quantidade suficiente para alterar o resultado do pleito.
Barr é um dos mais ardentes apoiadores de Donald Trump no governo e a maior autoridade da gestão a declarar publicamente que a vitória de Joe Biden na votação do dia 3 de novembro não ocorreu em decorrência de supostas irregularidades.
"Até agora, não encontramos fraudes em uma escala que pudesse ter levado a um resultado diferente na eleição", afirmou o secretário em entrevista para a agência de notícias Associated Press.
Trump até o momento não reconheceu a vitória de Biden nas urnas e já declarou diversas vezes que houve fraude no pleito. A campanha do republicano, inclusive, já entrou com uma série de ações na Justiça para tentar alterar o resultado, mas até agora não obteve sucesso.
Na entrevista, Barr afirmou que agentes do FBI (a polícia federal americana) e procuradores federais estão analisando as denúncias de irregularidades que foram apresentadas.
Segundo ele, até o momento as investigações encontraram possíveis irregularidades em alguns poucos casos, o que não seria suficiente para alterar o resultado do pleito e dar a vitória a Trump.
O secretário não detalhou exatamente o que já foi encontrado e nem mesmo disse se estes casos sob suspeita beneficiam o republicano ou o democrata.
"A maioria das denúncias de fraude é muito particular de um conjunto de circunstâncias, de atores ou de conduta. Não são alegações sistêmicas. E estas foram descartadas, elas estão sendo descartadas", afirmou ele.
"Algumas [das denúncias] foram analisadas e potencialmente podem alterar alguns poucos milhares de votos. Elas estão sendo acompanhadas", completou ele.

Veja Também

Congresso precisa aprovar um novo pacote fiscal, diz Biden

Governador de Wisconsin certifica Biden como vencedor no estado

EUA chegam a 13,5 milhões de casos de coronavírus, segundo Johns Hopkins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do
Jordana é eliminada do BBB 26; veja porcentual
Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Belo e Gracyanne protagonizam beijo em capítulo de "Três Graças"
O cantor Roberto Carlos ficou sem gasolina a caminho de seu estúdio no Rio de Janeiro
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados