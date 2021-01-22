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Estados Unidos

Nancy Pelosi confirma envio de impeachment de Trump ao Senado no dia 25

O texto foi aprovado por deputados na semana passada e acusa o republicano de ter incitado a invasão do Congresso por apoiadores no dia 6 de janeiro.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2021 às 14:52

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 14:52

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi
A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi Crédito: Reuters/Folhapress
A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmou que a Casa enviará o artigo de impeachment do ex-presidente americano Donald Trump ao Senado na próxima segunda-feira, 25. O texto foi aprovado por deputados na semana passada e acusa o republicano de ter incitado a invasão do Congresso por apoiadores no dia 6 de janeiro.
"Respeitamos o poder constitucional do Senado sobre o julgamento e estamos sempre atentos à justiça do processo, notando que o ex-presidente terá o mesmo tempo para se preparar que nossos gerenciadores (do processo)", afirmou Pelosi, em nota.
Embora já tenha deixado o cargo, Trump ainda pode ser condenado pela Câmara alta do legislativo e corre o risco de perder os direitos políticos e ficar impossibilitado de concorrer à presidência outra vez.

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