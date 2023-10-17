Morre filha de brasileira que estava entre os sequestrados pelo Hamas

Celeste vivia no kibutz de Be'eri, ao sul do país, onde trabalhava cuidando de crianças. Ela e o namorado foram vistos pela última vez no local. Segundo informações do jornal The Times of Israel, o kibutz foi invadido pelo Hamas e atingido severamente, com estrutura reduzida a escombros, e os residentes, assassinados ou sequestrados.

A mãe de Rinat, Flora Rosenbaum, chegou a gravar um vídeo pedindo ajuda para que Celeste fosse localizada. Segundo conta na filmagem, Celeste foi ferida há 12 anos por um foguete atirado de Gaza e ainda tem estilhaços do projétil no corpo. "Ela já tinha esse trauma anterior, já fazia tratamento. Imagina como não está agora... Eu imploro que alguém interceda por ela. A gente não sabe mais a quem recorrer", disse Flora na gravação.