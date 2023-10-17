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Guerra Israel x Hamas

Morre filha de brasileira que estava entre os sequestrados pelo Hamas

Celeste Fishbein, 18, feita refém em kibutz, também foi ferida por foguete quando criança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2023 às 09:37

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 09:37

Celeste Fishbein, estava desaparecida desde a manhã de sábado (7), quando o Hamas atacou Israel
Celeste Fishbein, estava desaparecida desde a manhã de sábado (7), quando o Hamas atacou Israel Crédito: Reprodução/Redes Sociais
SÃO PAULO — A israelense Celeste Fishbein, 18, filha de brasileira que contava na lista de sequestrados por terroristas do grupo Hamas, foi encontrada morta, disseram autoridades de Israel. A informação foi confirmada nesta terça-feira (17) pela tia da jovem, Flora Rosenbaum.
Celeste vivia no kibutz de Be'eri, ao sul do país, onde trabalhava cuidando de crianças. Ela e o namorado foram vistos pela última vez no local. Segundo informações do jornal The Times of Israel, o kibutz foi invadido pelo Hamas e atingido severamente, com estrutura reduzida a escombros, e os residentes, assassinados ou sequestrados.
"No começo, pensamos que a Celeste pudesse estar dentro de um esconderijo. Muitas pessoas ficaram dentro dos bunkers esperando serem resgatadas. Mas então soubemos que ela estava na lista dos sequestrados. No caso dela, não acharam nenhum DNA, dela ou do namorado, no kibutz", disse no domingo (15) Rinat Balazs, prima de terceiro grau de Celeste.
A mãe de Rinat, Flora Rosenbaum, chegou a gravar um vídeo pedindo ajuda para que Celeste fosse localizada. Segundo conta na filmagem, Celeste foi ferida há 12 anos por um foguete atirado de Gaza e ainda tem estilhaços do projétil no corpo. "Ela já tinha esse trauma anterior, já fazia tratamento. Imagina como não está agora... Eu imploro que alguém interceda por ela. A gente não sabe mais a quem recorrer", disse Flora na gravação.

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