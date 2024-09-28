Morre aos 89 atriz Maggie Smith, de 'Downtown Abbey' e 'Harry Potter'

Considerada lenda do palco e do cinema no Reino Unido, Maggie Smith ganhou dois Oscars durante sua carreira Crédito: Reuters

A atriz Maggie Smith, estrela dos filmes Harry Potter e Downton Abbey, morreu aos 89 anos.

Em nota, seus filhos disseram que ela morreu de forma pacífica no hospital na manhã de sexta-feira (27/9).

Considerada uma lenda do palco e do cinema no Reino Unido, ela ganhou dois Oscars durante sua carreira - por A Primavera de uma Solteirona em 1970 e Califórnia Suite em 1979.

Nascida em Ilford, na Inglaterra, em 28 de dezembro de 1934, Margaret Natalie Smith era filha de um patologista.

Com a guerra se aproximando, a família se mudou para Oxford.

Ela fez sua estreia como atriz em 1952 e teve uma carreira de seis décadas.

Ela começou no teatro como atriz substituta no Oxford Repertory. Sua companhia se mudou para um pequeno teatro em Londres em 1955, onde atraiu a atenção do produtor americano Leonard Stillman, que a escalou para New Faces, que estreou na Broadway em junho de 1956.

No cinema, o papel que lhe trouxe fama internacional veio em 1969, quando ela interpretou a professora rebelde em A Primavera de uma Solteirona. O papel lhe rendeu um Oscar de melhor atriz.

Maggie Smith (à direita, em cena com Emma Thompson) é conhecida por público mais jovem por seu papel nos filmes Crédito: Ronald Grant

Ao longo de sua carreira, ele participou de diversos sucessos de bilheteria, como Mudança de Hábito, ao lado de Whoopi Goldberg.

Um de seus papéis mais marcantes é o da professora McGonagall na saga Harry Potter.

Em nota nesta sexta-feira, os seus filhos, Toby Stephens e Chris Larkin, disseram: "É com grande tristeza que temos que anunciar a morte de Maggie Smith."

"Ela faleceu pacificamente no hospital na manhã de sexta-feira, 27 de setembro. Uma pessoa intensamente reservada, ela estava com amigos e familiares no final. Ela deixa dois filhos e cinco netos amorosos que estão arrasados pela perda de sua extraordinária mãe e avó."