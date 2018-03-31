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Sobrevivente

Monges adotam galinha que vive sem a cabeça

A galinha está viva há nove dias e recebe comida pelo pescoço

Publicado em 31 de Março de 2018 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 18:02
Galinha vive sem a cabeça na Tailândia Crédito: Reprodução
A galinha que virou sensação mundial após a notícia de que ela vive sem a cabeça há nove dias foi adotadas por monges de um templo budista na província de Ratchaburi (Tailândia).
A ave vinha sendo alimentada pelo pescoço pela veterinária Supakadee Arun Thong, conforme noticiou o "Sun", citando jornais locais. A alimentação e a administração de antibióticos ficará agora a cargo dos monges.
"Quem cuidará dela? Ela vai precisar de cuidados durante toda a vida. Tenho que admitir que essa galinha é uma verdadeira guerreira com um coração muito forte", disse a veterinária antes de os monges se apresentarem.
Galinha vive sem a cabeça na Tailândia Crédito: Reprodução
Supakadee teme, entretanto, que a galinha perca em breve a língua, que está ficando totalmente desidratada.
Não se sabe exatamente como a galinha perdeu a cabeça. Suspeita-se que ela tenha sido atacada por outro animal.

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