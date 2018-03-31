Monges adotam galinha que vive sem a cabeça

Galinha vive sem a cabeça na Tailândia Crédito: Reprodução

A galinha que virou sensação mundial após a notícia de que ela vive sem a cabeça há nove dias foi adotadas por monges de um templo budista na província de Ratchaburi (Tailândia).

A ave vinha sendo alimentada pelo pescoço pela veterinária Supakadee Arun Thong, conforme noticiou o "Sun", citando jornais locais. A alimentação e a administração de antibióticos ficará agora a cargo dos monges.

"Quem cuidará dela? Ela vai precisar de cuidados durante toda a vida. Tenho que admitir que essa galinha é uma verdadeira guerreira com um coração muito forte", disse a veterinária antes de os monges se apresentarem.

Galinha vive sem a cabeça na Tailândia Crédito: Reprodução

Supakadee teme, entretanto, que a galinha perca em breve a língua, que está ficando totalmente desidratada.