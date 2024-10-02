http://www.agazeta.com.br/mundo/modelo-brasileira-e-encontrada-morta-em-miami-nos-eua-1024
Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Modelo brasileira é encontrada morta em Miami, nos EUA
Em investigação

Modelo brasileira é encontrada morta em Miami, nos EUA

A modelo e dançarina Adriana Vieira teria participado de uma festa de um rapper famoso em um iate. Testemunhas teriam dito que ela saiu para nadar e não foi mais vista com vida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 out 2024 às 17:16

Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 17:16

Adriana Vieira foi encontrada morta em Miami, nos EUA
Adriana Vieira foi encontrada morta em Miami, nos EUA Crédito: Reprodução/Redes sociais
Adriana Vieira, brasileira de 31 anos que vivia em Miami, foi encontrada morta na marina da cidade no último domingo (29). A modelo e dançarina teria participado de uma festa de um rapper famoso em um iate no sábado (21). Ela deixa um filho de seis anos. 
Segundo o Américas no Ar, telejornal da Record nos Estados Unidos, o corpo de Adriana segue no necrotério, à espera de identificação. Testemunhas teriam dito que a modelo saiu para nadar e não foi mais vista com vida. A polícia investiga o caso, que segue em sigilo e sem respostas. 
"Eu quero que seja investigada a morte da minha filha e que me ajudem a trazer o corpo de volta. Eu não sei quanto tempo tem até ela ser enterrada como indigente. Eu preciso do corpo da minha filha", disse Antônia Vieira, mãe de Adriana, ao telejornal.
A modelo vivia desde 2019 nos Estados Unidos. Natural de São Paulo, ela havia se mudado com o então marido, Roberto Tesário, e o filho. Após uma separação conturbada, ele teria retornado ao Brasil, deixando a ex-mulher em situação vulnerável e ilegal nos EUA.
Adriana e Roberto teriam se mudado para Miami fugindo da Justiça brasileira por aplicarem golpes em mais de 7 mil pessoas. A polícia teria acusado a dupla de vender produtos importados, que nunca eram entregues. Segundo reportagem do Cidade Alerta de 2020, quando o caso veio à tona, os dois não foram encontrados, já que teriam fugido para os EUA. A investigação segue em segredo de justiça.
Desde que Roberto deixou o país, Adriana trabalhava como modelo e dançarina em Miami. Nas redes sociais, ela exibia uma vida luxuosa. O filho dela, de 6 anos, costuma ficar com uma babá brasileira, com quem se encontra no momento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estados Unidos Investigação eua usa Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Regional da Serra
Jovem é mantida em cárcere, torturada e desfigurada pelo marido na Serra
Imagem de destaque
Lateral do Rio Branco pede "desculpas" após vexame na Copa Verde
Segundo a Polícia Civil, uma família de Vila Valério, no Norte do estado, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 397 mil durante a negociação de uma caminhonete de luxo.
Operação no RJ mira quadrilha que movimentou R$ 25 milhões e fez vítimas no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados