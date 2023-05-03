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Não aguentou

Menino de 13 anos morre após tomar antialérgicos para filmar desafio do TikTok

Jacob Stevens, de 13 anos, morreu em  casa após tomar 12 comprimidos para cumprir um desafio para as redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mai 2023 às 08:07

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 08:07

Jacob Stevens, um adolescente de 13 anos de Ohio, nos EUA, morreu após tomar pelo menos 12 comprimidos de antialérgicos para um desafio do TikTok.
Jacob Stevens, um adolescente de 13 anos de Ohio, nos EUA, morreu após tomar pelo menos 12 comprimidos de antialérgicos para um desafio do TikTok. Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Jacob Stevens, um adolescente de 13 anos de Ohio, nos EUA, morreu após tomar pelo menos 12 comprimidos de antialérgicos para um desafio do TikTok. A intenção era ter o vídeo de uma alucinação -a dose, porém, manteve o garoto internado por seis dias antes de morrer.
"Foi demais para o corpo dele", disse seu pai, Justin Stevens, ao site da ABC News. Segundo ele, Jacob estava em casa quando tentou completar o desafio, enquanto seus amigos filmavam. Logo após tomar os comprimidos, porém, começou a convulsionar. Justin publicou a história em sua conta no Facebook para alertar outros pais.
"Vou fazer tudo o que puder para garantir que outra criança não passe por isso", afirmou ao site a avó de Jacob, Dianna.
Após exames, os médicos afirmaram que não havia atividade cerebral, segundo Justin. "Eles disseram que poderíamos mantê-lo na ventilação que ele poderia ficar lá, mas nunca abriria os olhos, respiraria, sorriria, andaria ou falaria", afirmou.
Jacob foi descrito pelos pais como um garoto bem-educado, engraçado e amoroso. "Não importava o quão ruim fosse meu dia, Jacob poderia me fazer sorrir", disse o pai. Agora, seu objetivo é pressionar legisladores para colocar restrições de idade para usar redes sociais e comprar o Benadryl, remédio que seu filho tomou. "Vou fazer isso até o dia da minha morte", afirmou à ABC.
Em 2020, quando uma menina morreu participando do mesmo desafio, a FDA (Food and Drug Administration), agência americana que regulamenta alimentos e medicamentos nos EUA, afirmou que o medicamento bloqueia uma substância que causa sintomas alérgicos no corpo. Quando usado conforme recomendado, é seguro e eficaz, mas em doses mais altas do que as recomendadas, alertou a agência, pode causar "sérios problemas cardíacos, convulsões, coma ou até morte".
Na época, a FDA disse ter entrado em contato com o TikTok para pedir a remoção desse tipo de vídeo da plataforma.

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