Meghan Markle deixa em bananas mensagens de apoio para prostitutas

A atriz Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, da Inglaterra Crédito: Reprodução/Instagram @duchesodsussexstyle

As prostitutas que pegarem o lanche distribuído pela One25, uma instituição filantrópica de Bristol, na Inglaterra , lerão mensagens de apoio escritas, de próprio punho, pela duquesa de Sussex e ex-atriz, Meghan Markle

Nesta sexta-feira (1º), a mulher do

, que está grávida do pr

imeiro filho do casal, escreveu incentivos como "você é forte" e "você é especial" na casca de bananas que fazem parte do kit de alimentos distribuídos pela One25 a mulheres que se prostituem.

A One25 entrega os kits em uma van que circula pela cidade a noit. Além de alimentos, o serviço oferece atendimentos de primeiros socorros, roupas, preservativos e um espaço seguro para conversarem.