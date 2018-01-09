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Racismo

Marca é acusada de racismo após anúncio com menino negro

Menino aparecia no site da H&M com moletom escrito 'macaco mais legal da selva'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 11:22

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 11:22

Anúncio foi retirado do site da rede de fast fashion Crédito: Reprodução/hm.com
A rede de fast fashion sueca H&M se envolveu em uma polêmica neste domingo, 7, por causa de uma imagem em seu site. Internautas criticaram o anúncio de um moletom estampado com os dizeres 'macaco mais legal da selva', usado por um menino negro.
"Isso é nojeto e degradante, colocar este garoto em um moletom que diz 'macaco mais legal da selva', sabendo do histórico das pessoas em associar negros com macacos. Quem aprovou isso?", disse uma internauta. "Isso é inapropriado, ofensivo e racista. Por que a criança branca é uma 'sobrevivente da selva' e a negra é o 'macaco mais legal'? Como vocês acham isso ok?", criticou outra.
"Não acho que a H&M seja racista. As pessoas estão falando que estão ofendidas quando não existe nada por que se ofender. É só a palavra macaco, não estava estereotipando o menino. É só um casaco. Parem de se ofender com tudo", disse um internauta, defendendo a empresa.
Em comunicado ao portal WWD, a H&M se desculpou pelo ocorrido: "Nossas sinceras desculpas por ter ofendido pessoas com essa imagem de um moletom estampado. Ela foi removida de todos os nossos canais online e o produto não estará à venda nos Estados Unidos."

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