Marca é acusada de racismo após anúncio com menino negro

Anúncio foi retirado do site da rede de fast fashion Crédito: Reprodução/hm.com

A rede de fast fashion sueca H&M se envolveu em uma polêmica neste domingo, 7, por causa de uma imagem em seu site. Internautas criticaram o anúncio de um moletom estampado com os dizeres 'macaco mais legal da selva', usado por um menino negro.

"Isso é nojeto e degradante, colocar este garoto em um moletom que diz 'macaco mais legal da selva', sabendo do histórico das pessoas em associar negros com macacos. Quem aprovou isso?", disse uma internauta. "Isso é inapropriado, ofensivo e racista. Por que a criança branca é uma 'sobrevivente da selva' e a negra é o 'macaco mais legal'? Como vocês acham isso ok?", criticou outra.

"Não acho que a H&M seja racista. As pessoas estão falando que estão ofendidas quando não existe nada por que se ofender. É só a palavra macaco, não estava estereotipando o menino. É só um casaco. Parem de se ofender com tudo", disse um internauta, defendendo a empresa.