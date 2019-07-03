Mãe diz que criança brasileira desapareceu em rio entre México e EUA

Muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México Crédito: Divulgação/Agência Lusa

Agentes de patrulha de fronteira dos EUA e do México procuram uma criança brasileira desaparecida no rio Grande, situado entre os dois países.

As buscas começaram após uma haitiana atravessar o rio na segunda-feira (1º) e, ao ser detida, informar que a filha de dois anos, nascida no Brasil, tinha sumido no trajeto, informou a agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP).

As buscas conjuntas entre México e EUA começaram na noite do dia 1º e se estendem nesta quarta (3). Segundo a CBP, além de barcos, estão sendo usados mergulhadores e um submergível operado remotamente.

"Toda vez que uma criança se perde é um evento trágico", disse o chefe do setor de patrulha de Del Rio, Raul L. Ortiz, em um comunicado. "Não consigo imaginar a angústia que os pais dessa jovem menina devem estar sentindo e espero que nossos esforços de busca tenham um resultado positivo."

O rio Grande, muito utilizado para a travessia de imigrantes sem documentos que querem entrar nos Estados Unidos, é o mesmo onde foi tirada a foto que repercutiu mundialmente de um pai salvadorenho com sua filha de dois anos afogados.

Em comparação a países da América Central, a imigração brasileira aos EUA não é tão significativa, mas está entre as sete maiores nacionalidades de imigrantes apreendidos na fronteira, segundo Jeanne Batalova, pesquisadora do Migration Policy Institute, em Washington.

Reportagem desta quarta-feira do jornal Folha de S.Paulo mostra que o número de brasileiros que chegam aos EUA pela fronteira com o México pelo chamado "cai, cai", ou seja, entregando-se aos guardas e pedindo asilo, aumenta desde o início do ano.

Os procedimentos de deportação abertos nas cortes de imigração americanas envolvendo cidadãos brasileiros já somam 3.429 casos de outubro de 2018 a maio de 2019, e o número deve aumentar até o fim do ano fiscal em vigência, em setembro.

Os índices dos anos fiscais de 2019, até agora, e 2018 (4.890 procedimentos) estão muito abaixo do de 2005, ano fiscal de maior imigração brasileira aos EUA: 28.135. Após esse período, no entanto, houve redução das deportações para menos de mil casos em 2014.

A polícia da fronteira do sul dos EUA apreendeu 227.073 cidadãos da América Central no ano fiscal 2018 e 1.504 brasileiros.

Muitos brasileiros vêm com seus filhos, pois recebem recomendações de que assim ficarão menos tempo em detenções temporárias e poderão aguardar a decisão sobre seus casos em liberdade.