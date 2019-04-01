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Crise humanitária

Maduro anuncia plano para prevenir apagões na Venezuela

Os venezuelanos enfrentam, pela segunda vez no ano, um longo período de apagão que atinge o país; aulas e várias outras atividades foram suspensas

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 17:42

Publicado em 

01 abr 2019 às 17:42
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo Agência Brasil
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que, em 30 dias será executado um plano de ação para combater o que chama de “guerra elétrica contra a população”. Os venezuelanos enfrentam, pela segunda vez no ano, um longo período de apagão que atinge o país como um todo.
Em decorrência dos impactos causados pelo apagão, as aulas e várias atividades no país foram suspensas. Maduro disse que até quarta-feira (03) a normalidade deve ser retomada. Segundo ele, a intenção é retomar a jornada até as 14h (horário local) em instituições públicas e privadas. "Já foi aprovado um plano para, em 30 dias, administrar o regime de cargas, equilibrando o processo de geração, assegurando a transmissão, o serviço e o consumo em todo o país", disse Maduro.
Em discurso transmitido pela televisão, o presidente venezuelano afirmou que vai se empenhar para enfrentar a “grave situação” e novamente disse que há um golpe em curso para tirá-lo do poder. "Imediatamente, começamos o trabalho de recuperação com cientistas, engenheiros e hackers”, afirmou.
> Apagões continuam a ocorrer na Venezuela neste domingo
Nas redes sociais, Maduro pediu apoio à população para reagir a qualquer tipo de pressão. “Peço a todos os venezuelanos que defendam a paz em todos os cantos do país. Vamos reabastecer todo o sistema elétrico desses ataques.”

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