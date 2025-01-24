'Made in China?': os produtos endossados por Trump fabricados fora dos EUA

Vídeos de bonés com etiqueta com Crédito: Reuters

Em fevereiro de 2024, um dia depois de ter sido condenado por um juiz em Nova York a pagar US$ 355 milhões no caso de fraude contábil em que fora acusado de inflar ilegalmente o tamanho de seu patrimônio Donald Trump lançou um par de tênis dourados com seu nome.

Vendido por US$ 399 (aproximadamente R$ 2.370), o Trump sneakers foi o primeiro de uma lista de produtos endossados no ano passado pelo agora presidente dos Estados Unidos , que inclui um medalhão de prata estampado com seu rosto comercializado por US$ 100 (R$ 596) e uma Bíblia de US$ 60 (R$ 360).

A memorabília tem feito sucesso entre apoiadores — a primeira edição dos tênis dourados, por exemplo, já está esgotada — e causado burburinho fora do universo trumpista, que chama atenção para o fato de que parte desses produtos é feita na China.

A Bíblia de US$ 60 é um deles, conforme revelou uma investigação da agência de notícias Associated Press, que apurou que o custo por unidade seria de US$ 3.

Outro produto são os bonés vermelhos bordados com Make America Great Again ("faça a América grande de novo", em tradução literal)que viralizaram nesta semana da posse de Trump porque tinham uma etiqueta informando que o design era americano e outra que deixava claro que a peça em si tinha sido fabricada bem longe dali: "made in China" (fabricado na China).

A China é um dos inimigos declarados dos Estados Unidos na retórica trumpista.

A ideia de que a importação de produtos chineses é uma das forças por trás da decadência da indústria americana motivou o republicano em seu primeiro mandato a impor uma enxurrada de tarifas e travar uma guerra comercial com a China, movimento que deve ter continuidade com seu retorno à Casa Branca.

Nos comícios durante a campanha, Trump prometeu reiteradamente revitalizar a indústria americana.

Essa é uma das ideias centrais expressas pelo slogan Make America Great Again.

Modelo autografado da guitarra de Trump é vendido por US$ 11,5 mil Crédito: Reprodução

A comunidade musical reagiu imediatamente ao lançamento. Ao design, muito parecido com o da icônica Les Paul da marca Gibson — que imediatamente enviou uma notificação extrajudicial para a Trump Guitars alertando sobre a cópia — e especialmente à sua origem.

"Será que ela é feita na China? Eu estava me perguntando a mesma coisa", disse o músico e YouTuber americano Taylor Danley em uma transmissão ao vivo no Discord, respondendo a um seguidor, enquanto olhava as especificações no site da marca.

Quem fabrica as Trump Guitars?

O site da Trump Guitars é vago em relação ao local de fabricação dos modelos.

A seção de perguntas frequentes descreve que todas as guitarras "são desenhadas e desenvolvidas por uma empresa de um veterano das Forças Armadas com a ajuda de um mestre luthier".

E informa que foram "produzidas por diferentes fornecedores que são tanto domésticos quanto internacionais".

Isso, como aponta à BBC News Brasil Silas Fernandes, guitarrista e produtor musical brasileiro que mora nos Estados Unidos, é um forte indicativo de que o instrumento não é produzido em solo americano.

"Não existe uma empresa que fabrique nos Estados Unidos e não tenha uma seção dentro do site com as guitarras 'made in USA' anunciadas em letras garrafais", argumenta Fernandes, que também é um técnico de guitarras, profissional que acompanha bandas para fazer manutenção e regulagem do instrumento.

"É um ativo, um marketing muito poderoso o fato de ser americano."

Isso porque boa parte das guitarras vendidas no mundo são produzidas, por questões de custo, na Ásia.

Cerca de 70%, estima o músico, que tem mais de 30 anos de experiência e já chegou a visitar na China uma das maiores fabricantes, que distribui para diversas marcas.

Fernandes afirma que hoje há guitarras chinesas com diferentes níveis de qualidade e preço, a depender da madeira usada como matéria-prima e de peças como as tarraxas e a ponte.

Ainda assim, ele acrescenta, continua existindo um certo "fetiche" pelos modelos fabricados nos Estados Unidos, que costumam ser significativamente mais caros.

A veterana Jackson Guitars, por exemplo, anuncia os modelos da sua American Series como "made in California".

A reportagem questionou a Get Trump Guitars sobre o local de fabricação dos instrumentos vendidos no site, mas não teve retorno.

Músico chama atenção para o braço parafusado da guitarra, algo que não se observa nas Les Paul originais Crédito: Reprodução

Com base nas características do modelo, Fernandes diz que ele "muito provavelmente" é fabricado na Ásia, mais precisamente na China, na Coreia do Sul ou na Indonésia.

A qualidade, em sua opinião, não é compatível com o preço, de US$ 1,5 mil (cerca de R$ 8.950) a US$ 11,5 mil (aproximadamente R$ 68,6 mil), nesse caso para as peças autografadas pelo agora presidente.

O custo de produção, segundo ele, "exagerando" chegaria a US$ 100 (R$ 596).

"Me parecem aquelas guitarras da linha mais barata da Epiphone", avalia, referindo-se às versões de menor custo da Les Paul, fabricadas fora dos Estados Unidos.

O braço da guitarra, ele exemplifica, é parafusado, algo que não se observa nas Les Paul originais.

"Toda a comunidade já sacou que é feita na Ásia… o que é muito irônico, vindo de um cara que fez uma campanha política calcada em trazer de volta a indústria americana", opina Fernandes.

O músico Taylor Danley chegou a comprar um dos modelos para ver de perto como ela é feita e ainda aguarda a entrega.

No vídeo em que registrou o processo em seu canal do YouTube, ele chamou atenção para o nome da empresa que aparece na cobrança no cartão de crédito: "God Bless the USA Bible".

Os negócios de Trump

Apuração da AP mostrou que bíblias Crédito: Reprodução

A God Bless the USA Bible está ligada à God Bless the USA, uma plataforma de comércio eletrônico recheada de produtos endossados por Trump, de camisetas a uma jukebox.

O site começou a funcionar em março de 2024, conforme suas redes sociais.

O nome faz referência à música homônima lançada em 1984 pelo cantor Lee Greenwood, que é amigo pessoal de Trump e se apresentou durante a posse.

O site pessoal do artista é listado, junto com o site que vende as Trump Guitars, entre os "amigos e parceiros" da página do God Bless the USA.

Não está clara qual relação ele tem com a marca e qual participação tem na empresa.

Lançado em fevereiro do ano passado, primeiro modelo do Crédito: Reprodução

Os negócios recentes se somam à longa lista de projetos em que Trump investiu antes de entrar na política, que inclui um império imobiliário com hotéis e campos de golfe.

Ele também já ganhou muito dinheiro emprestando seu nome a dezenas de produtos por meio de contratos de licenciamento durante sua carreira na televisão, quando foi apresentador do reality show O Aprendiz, e em empreitadas próprias, de roupas masculinas a água mineral.

Desde que deixou a Casa Branca, expandiu os investimentos e se aventurou em uma série de novos negócios.

Criou, por exemplo, um grupo de comunicação, batizado de Trump Media & Technology Group, responsável pelo lançamento da rede social Truth Social em 2022.

No mesmo ano, lançou sua marca própria de NFTs (ativos digitais conhecidos como "tokens não fungíveis" e considerados únicos, como uma obra de arte).

A primeira leva de 45 mil cards colecionáveis, vendidos a US$ 99 (R$ 590), estampava imagens do agora presidente jogando golfe, por exemplo, e como super-herói.

O rol de negócios de Trump inclui ainda uma plataforma para negociação de criptomoedas, a World Liberty Financial, lançada em 2024, e, desde a última semana, uma criptomoeda com seu nome