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Patrimônio histórico

Macron diz que Notre-Dame pode ser reconstruída em até cinco anos

Um incêndio destruiu parte da igreja nesta segunda-feira (15); partes importantes da construção, como a cobertura, a armação e a torre conhecida como flecha, não resistiram às chamas

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:16

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:16
Incêndio na Catedral de Notre Dame Crédito: Lori Hinant | AP
O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou por meio na rede social Twitter que a reconstrução da Catedral Notre-Dame poderá ocorrer em até cinco anos. Um incêndio destruiu parte da igreja nesta segunda-feira (15) e foi controlado antes que se alastrasse. Parte importante da construção, como a cobertura, a armação e a torre conhecida como flecha, não resistiu às chamas.
"Somos um povo de construtores. Temos muito a reconstruir. Então, vamos reconstruir a Catedral de Notre-Dame, ainda mais bonita, e espero que seja concluída em 5 anos, nós podemos”, afirmou em uma mensagem no Twitter.
O presidente lembrou que a história do país é marcada por diversos episódios deste tipo e pelo esforço dos franceses em retomar esses patrimônios. “Ao longo de nossa história, construímos cidades, portos e igrejas. Muitos foram queimados ou destruídos por guerras, revoluções e erros dos homens. E, a cada vez, os reconstruimos.”
Macron também ressaltou a reação à tragédia, que segundo ele demonstrou a capacidade de “mobilizar e unir” os franceses. O mandatário convocou uma campanha de doações que teve retorno imediato por grandes empresários e famílias com grande poder aquisitivo com ofertas milionárias.
O secretário de Estado do Interior da França, Laurent Nuñez, informou hoje que a preocupação das autoridades é assegurar a segurança da construção e que foram encontrados “alguns pontos vulneráveis”. Em razão desses riscos, prédios vizinhos tiveram de ser evacuados de forma preventiva.
O trabalho nesses pontos mais vulneráveis deve continuar pelos próximos dois dias, acrescentou Nuñez. Depois disso, a expectativa das equipes é que seja possível entrar no local para resgatar as obras de arte. Segundo o secretário, parte delas não foi danificada.
Na quarta (17), as 103 catedrais francesas prestarão uma homenagem à Notre-Dame tocando seus sinos no horário em que o incêndio começou, às 18h50 (13h50 no horário de Brasília).
A construção da Catedral de Notre-Dame na Île de la Cité, uma pequena ilha rodeado pelo Rio Sena, na capital Paris, foi iniciada em 1163 e se estendeu até 1345. A catedral é o monumento mais visitado de Paris e da Europa, à frente de outras construções, como o Museu do Louvre e a Torre Eiffel – em 2018 foram mais de 13 milhões de visitas.
> Capixaba em Paris fala sobre incêndio na Catedral de Notre-Dame

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