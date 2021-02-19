Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Macron defende doação de 13 milhões de doses de vacinas para África
Coronavírus

Macron defende doação de 13 milhões de doses de vacinas para África

O presidente francês argumentou que se o Ocidente não ajudar as nações mais vulneráveis no acesso aos imunizantes, elas vão buscar apoio de Rússia e China, consideradas rivais geopolíticos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 fev 2021 às 15:10

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 15:10

Emmanuel Macron, presidente da França
Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente da França, Emmanuel Macron, propôs à comunidade internacional o fornecimento imediato de 13 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus à África, com objetivo de imunizar os 6,5 milhões de profissionais de saúde no continente. O apelo foi feito nesta sexta-feira na Conferência de Segurança de Munique, que ocorreu em formato virtual e contou também com discursos de líderes de Estados Unidos e Alemanha.
No pronunciamento, Macron argumentou que se o Ocidente não ajudar as nações mais vulneráveis no acesso aos imunizantes, elas vão buscar apoio de Rússia e China, consideradas rivais geopolíticos. Para ele, os países desenvolvidos precisam de uma estrutura multilateral efetiva para tratar do combate às mudanças climáticas e da proteção ao sistema democrático.
O líder francês defendeu ainda a necessidade de regular plataformas digitais, como uma forma de lidar com o avanço do discurso do ódio. Ele também assegurou compromisso em elevar os gastos do país com Defesa a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) e disse que é preciso "reconstruir a arquitetura" da segurança mundial. "A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) precisa de uma abordagem política", disse, acrescentando que é precisar manter o diálogo com os russos.

Veja Também

Crianças e jovens são maioria de novos casos da Covid-19 na Inglaterra

EUA investirão US$ 1,6 bi para aumentar testagem de Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

frança Saúde Covid-19 Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados