Macron defende doação de 13 milhões de doses de vacinas para África

Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Twitter

O presidente da França, Emmanuel Macron, propôs à comunidade internacional o fornecimento imediato de 13 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus à África, com objetivo de imunizar os 6,5 milhões de profissionais de saúde no continente. O apelo foi feito nesta sexta-feira na Conferência de Segurança de Munique, que ocorreu em formato virtual e contou também com discursos de líderes de Estados Unidos e Alemanha.

No pronunciamento, Macron argumentou que se o Ocidente não ajudar as nações mais vulneráveis no acesso aos imunizantes, elas vão buscar apoio de Rússia e China, consideradas rivais geopolíticos. Para ele, os países desenvolvidos precisam de uma estrutura multilateral efetiva para tratar do combate às mudanças climáticas e da proteção ao sistema democrático.