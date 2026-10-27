Lula precisará transformar partidos bolsonaristas em aliados para conseguir governar, aponta Sérgio Abranches

É preciso entender que a política funciona com base em duas coisas: uma é [quem está] no poder do momento — porque ele (o presidente) tem o Tesouro, ou seja, poder para alocar verbas, por exemplo. O Congresso até ficou mais independente do Executivo nos últimos tempos por causa das emendas, que cresceram muito, mas ele continua precisando [de uma relação saudável com o Executivo]. Continua precisando de alguns cargos estratégicos para influenciar seus colégios eleitorais contra opositores, por exemplo. Eles ainda querem ir para o governo, ainda querem ser ministros, ainda querem dirigir certas organizações, etc. Então, o poder de agora conta.