Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Lula liga para Evo Morales por 'solidariedade e preocupação humanista'
Conversa

Lula liga para Evo Morales por 'solidariedade e preocupação humanista'

Evo está exilado no México desde o dia 12, depois de renunciar ao cargo sob pressão dos militares e de manifestações de rua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 13:11

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 13:11

Lula Crédito: Ricardo Stuckert
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou ontem para o ex-presidente da Bolívia Evo Morales. Segundo o Instituto Lula, "foi uma ligação de solidariedade e preocupação humanista com Evo", que está exilado no México desde o dia 12, depois de renunciar ao cargo sob pressão dos militares e de manifestações de rua.
Segundo colaboradores próximos ao petista, o ex-presidente tem dito que não entendeu os motivos que levaram Evo a renunciar e teria comparado o caso da Bolívia com o da Venezuela, onde o presidente Nicolás Maduro sofre pressões há anos, mas continua resistindo no cargo.
Em entrevista ontem ao Brasil 247, Lula disse também que Bolívia vivia um raro período de crescimento econômico e estabilidade política. As manifestações se intensificaram depois que a OEA apontou suspeitas de fraude na apuração da eleição presidencial do dia 9. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, na semana passada, Lula disse que Evo errou ao tentar um quarto mandato.

Veja Também

Evo Morales chega ao México e diz que país salvou a vida dele

Evo Morales renuncia à Presidência da Bolívia

Defesa de Lula avalia recurso e diz que condenação é afronta ao Supremo

Desde a renúncia, mais de 20 pessoas morreram em confrontos na Bolívia. Na entrevista ao Brasil 247, Lula disse que não pretende ir à posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández. "Um ex não tem o que fazer lá", avaliou Lula.
O ex-presidente disse ainda que pretende tirar um novo passaporte, pois o seu foi furtado junto com documentos que estavam no carro de um de seus filhos no dia em que foi preso, em abril de 2018. "Não quero mais passaporte diplomático. Quero um passaporte verde igual ao de todo mundo", afirmou. Os passaportes brasileiros hoje são azuis.
Lula revelou que pretende ir a Paris para receber o título de cidadão parisiense conferido pela prefeitura local e, se possível, fazer uma visita ao papa Francisco. "Se até lá eu tiver casado, queria aproveitar para passar uma lua de mel com a Janja", disse Lula, que está noivo da socióloga Rosângela da Silva.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados