Lindsey Graham, Ted Cruz e outros republicanos saem em defesa de Trump

Após serem cobrados por filhos de Donald Trump, alguns membros do Partido Republicano saíram em defesa de Donald Trump, incluindo os senadores Lindsey Graham e Ted Cruz, sem citar provas.
Na Fox News, Graham disse que a eleição foi manipulada e que doará US$ 500 mil para ajudar a campanha de Trump em batalhas jurídicas.
Afirmou também estar aberto a ideia de que os parlamentares da Pensilvânia elejam seus próprios delegados, em vez de levar em conta a vontade dos eleitores do estado, onde Biden tem boas chances de vencer.
Também na Fox News, Ted Cruz também acusou os democratas de tentar roubar o resultado. E Tommy Tuberville, senador republicano recém-eleito, fez críticas no Twitter. "É como se tivessem apitado, os jogadores ido pra casa, mas os juízes de repente estivessem adicionando pontos para o outro time no placar", comparou.