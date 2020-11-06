Lindsey Graham, Ted Cruz e outros republicanos saem em defesa de Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é candidato à reeleição Crédito: Reprodução/Instagram @whitehouse

Após serem cobrados por filhos de Donald Trump , alguns membros do Partido Republicano saíram em defesa de Donald Trump, incluindo os senadores Lindsey Graham e Ted Cruz, sem citar provas.

Na Fox News, Graham disse que a eleição foi manipulada e que doará US$ 500 mil para ajudar a campanha de Trump em batalhas jurídicas.

Afirmou também estar aberto a ideia de que os parlamentares da Pensilvânia elejam seus próprios delegados, em vez de levar em conta a vontade dos eleitores do estado, onde Biden tem boas chances de vencer.