Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Lindsey Graham, Ted Cruz e outros republicanos saem em defesa de Trump
Campanha

Lindsey Graham, Ted Cruz e outros republicanos saem em defesa de Trump

Na Fox News, Graham disse que a eleição foi manipulada e que doará US$ 500 mil para ajudar a campanha de Trump em batalhas jurídicas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 08:26

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 08:26

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é candidato à reeleição Crédito: Reprodução/Instagram @whitehouse
Após serem cobrados por filhos de Donald Trump, alguns membros do Partido Republicano saíram em defesa de Donald Trump, incluindo os senadores Lindsey Graham e Ted Cruz, sem citar provas.
Na Fox News, Graham disse que a eleição foi manipulada e que doará US$ 500 mil para ajudar a campanha de Trump em batalhas jurídicas.
Afirmou também estar aberto a ideia de que os parlamentares da Pensilvânia elejam seus próprios delegados, em vez de levar em conta a vontade dos eleitores do estado, onde Biden tem boas chances de vencer.
Também na Fox News, Ted Cruz também acusou os democratas de tentar roubar o resultado. E Tommy Tuberville, senador republicano recém-eleito, fez críticas no Twitter. "É como se tivessem apitado, os jogadores ido pra casa, mas os juízes de repente estivessem adicionando pontos para o outro time no placar", comparou.

Veja Também

'Estão tentando roubar a eleição', diz Trump, sem apresentar provas

Diferença entre Trump e Biden na Geórgia cai para 0,2%

Ação de Trump para suspender contagem no Michigan é rejeitada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados