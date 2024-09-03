Justiça da Venezuela determina prisão de Edmundo González, candidato da oposição; entenda acusações

Esta é a primeira vez que é emitido um mandado de prisão contra González Urrutia Crédito: Reuters

Um juiz da Venezuela ordenou nesta segunda-feira (02/09) a prisão de Edmundo González Urrutia, candidato da oposição à presidência.

A ordem foi assinada pelo juiz Edward Briceño, poucas horas depois de o Ministério Público da Venezuela pedir a prisão.

Em documento assinado pelo promotor Luis Ernesto Dueñez Reyes, González Urrutia foi acusado de suposta usurpação de funções, falsificação de documentos públicos, instigação à desobediência às leis, conspiração, sabotagem de sistemas e associação criminosa.

O pedido de prisão foi enviado a um juizado especializado em casos de terrorismo.

Esta é a primeira vez que é emitido um mandado de prisão contra González Urrutia, diplomata aposentado.

Antes, ele havia sido convocado pelo Supremo Tribunal da Venezuela (TSJ) para testemunhar, depois que o governo de Nicolás Maduro pediu ao órgão que revisasse os resultados das eleições.

Nome mais popular da oposição, María Corina Machado afirmou em suas contas nas redes sociais que o poder venezuelano, que seria alinhado ao presidente Maduro e ao chavismo, "perdeu toda a noção da realidade".

“Ao ameaçar o presidente eleito, apenas conseguem nos unir mais e aumentar o apoio dos venezuelanos e do mundo a Edmundo González”, escreveu a opositora sobre o pedido de prisão de González Urrutia.

A oposição denuncia que os resultados anunciados pelo CNE foram adulterados e que o vencedor teria sido González Urrutia.

A Plataforma Democrática Unitária (PDU), da qual faz parte González Urrutia e que é liderada por María Corina Machado, divulgou comprovantes de mais de 80% das mesas de votação em um site com acesso livre.

O governo Maduro alega que esses comprovantes são falsos.

A vitória da oposição representaria o fim do regime chavista que governa a Venezuela desde 1999. Maduro está no cargo há 11 anos. Antes dele, Hugo Chávez (1954-2013) ocupou a presidência do país de 1999 a 2013.

Desde os resultados anunciados pelo CNE, tem havido protestos em todo o país a favor e contra a versão oficial.

Centenas de manifestantes opositores foram presos, incluindo menores de idade.

Na ocasião, a câmara eleitoral do TSJ afirmou que González Urrutia "não compareceu a nenhuma das fases" de um processo de averiguação sobre as eleições, o que poderia acarretar em "sanções previstas no ordenamento jurídico vigente".

Ao ser convocado, González anunciou que não compareceria ao TSJ por considerar que a câmara eleitoral estava usurpando as funções do CNE e porque, ao fazê-lo, colocaria-se em uma situação de "absoluto desamparo".

A missão criada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para acompanhar a situação política da Venezuela tem questionado a idoneidade tanto do TSJ como do CNE.

Quem é Edmundo González Urrutia

Após ter seu registro de candidatura negado, María Corina Machado passou a percorrer o país pedindo votos para Edmundo González Crédito: Reuters

Em março, foi negado o registro da candidatura de María Corina Machado por conta de várias acusações na Justiça, considerada por atores externos como aparelhada pelo regime de Maduro.

Machado é alvo de diferentes acusações, como corrupção e formação de quadrilha.

Impossibilitada de concorrer, Machado escolheu a acadêmica Corina Yoris, de 80 anos, como substituta.

No entanto, Yoris também não pôde registrar sua candidatura devido a problemas no sistema de registro de candidaturas do CNE, empecilho que a oposição atribuiu ao governo.

González tornou-se então o surpreendente "candidato provisório" da oposição.

O diplomata aposentado, então com 74 anos, tinha perfil discreto. Ele nunca havia ocupado cargos públicos e nem mesmo era amplamente conhecido nos círculos da oposição.

Durante as três semanas seguintes, ele foi referido como um "substituto", e esperava-se que de fato ele seria substituído por um candidato mais conhecido.

Até que, um dia antes do prazo para mudar os nomes na cédula presidencial, a Plataforma Unitária Democrática (PUD) anunciou que manteria o ex-diplomata como candidato.

Mas, em vez de colocá-lo em destaque, a coalizão de oposição manteve González em segundo plano, enquanto Machado cruzava o país pedindo às pessoas que votassem nele.