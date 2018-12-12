Juiz ordena que atriz pornô pague US$ 300 mil a Trump

Donald Trump Crédito: John Locher

Nesta terça-feira (11), um juiz federal norte-americano ordenou que a atriz pornô Stormy Daniels pagasse quase US$ 300 mil ao presidente Donald Trump para cobrir os honorários de seus advogados em uma ação de difamação que foi rejeitada.

O Juiz S. James Otero ordena que o autor pague à defesa US$ 293.052,33 relativos às horas e custos dos advogados, e sanções, disse a sentença.

Em outubro, Otero rejeitou um processo por difamação que Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, introduziu após Trump dizer em abril que a atriz inventou ter sido vítima de ameaças para silenciar sua suposta relação com o presidente.

Daniels mantém outro processo aberto contra o presidente sobre a nulidade de um acordo de confidencialidade que ele assinou para manter silêncio sobre um suposto caso de amor entre os dois entre 2006 e 2007.

Este processo, que foi indeferido por Otero, refere-se a um tweet de Trump após Daniels denunciar um retrato falado de um homem que a teria ameaçado em Las Vegas para que não falasse sobre seu caso com o presidente.

Trump disse que ele era um homem inexistente e que a história era uma fraude total e parte da Fake News. O juiz Otero reiterou na terça-feira que esse tuíte era uma hipérbole retórica e que, portanto, era uma opinião protegida.

O advogado do presidente, Charles Harder, explicou em um comunicado enviado à AFP que o valor corresponde a 75% das taxas totais além de US$ 1.000 em sanções contra Daniels por ter entrado em uma reivindicação sem mérito. Segundo Harder, essa decisão, junto com a decisão anterior que rejeitou o caso de difamação, constitui uma vitória total para o presidente e uma derrota total para Stormy Daniels.

Michael Avenatti, advogado de Daniels, chamou Harder e Trump de desonesto e avisou que sua cliente não terá que pagar um centavo.