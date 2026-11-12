Jensen Huang, CEO da Nvidia, renuncia após caso com suposta espiã chinesa

Reuters

O presidente-executivo da gigante americana de tecnologia Nvidia , Jensen Huang, renunciou ao cargo nesta quinta-feira (12/11).

As ações da empresa despencaram mais de 13% na abertura dos mercados dos EUA, logo após a notícia da saída do empresário.

Ele admitiu, no último domingo (8/11), ter tido um caso extraconjugal com uma mulher suspeita de espionar para o governo da China. A Nvidia já havia aberto uma investigação independente para apurar o caso.

Mais recentemente, porém, o conselho de administração da companhia voltou a se reunir após reportagens sobre um segundo suposto caso extraconjugal envolvendo Huang

Segundo o jornal New York Times, ele também teria tido um caso com uma funcionária da Nvidia.

Com a renúncia de Huang, Colette Kress concordou em assumir o cargo de CEO interina, informou o conselho. Ela já ocupava os cargos de vice-presidente executiva e diretora financeira da empresa.

"Colette ajudou a liderar a Nvidia durante um período de crescimento extraordinário e possui um profundo conhecimento de nossos negócios, clientes, operações e situação financeira", afirmou Harvey Jones, membro do conselho de administração, no comunicado.

O comunicado do conselho da Nvidia elogiou o trabalho de Huang à frente da empresa.

"As contribuições de Jensen para a Nvidia são profundas", afirma o comunicado.

"A Nvidia é uma das empresas de tecnologia mais influentes do mundo", acrescentando que o conselho e a empresa "agradecem a Jensen por suas contribuições inestimáveis à empresa e ao setor".

"Continuaremos avançando no trabalho que tornou a Nvidia líder em computação acelerada e IA, e aproveitaremos as oportunidades que surgirem", afirma a CEO interina Colette Kress.

"Nosso foco continua sendo atender nossos clientes, parceiros, desenvolvedores e acionistas."

Ações despencando

Após a notícia da renúncia de Huang, as ações da Nvidia abriram em queda de mais de 13% na abertura do mercado nos Estados Unidos.

As ações da empresa já vinham despencando antes da abertura do mercado americana, após a divulgação, na noite de quarta-feira, de um suposto segundo relacionamento extraconjugal de Huang.

O índice Nasdaq Composite, bolsa de Nova York que concentra grandes empresas de tecnologia, também abriu em queda, assim como o S&P 500. A Nvidia representa cerca de 6% do valor do S&P 500.

A companhia, que é fundamental para o setor de inteligência artificial, divulgará seus resultados financeiros mais recentes na próxima terça-feira.

Uma captura de tela de um vídeo mostra uma mulher — identificada como Alice Huang — participando de um jantar com o diretor executivo da Nvidia, Jensen Huang Reuters

Na terça, grandes empresas de investimento já haviam rebaixado suas recomendações para as ações da empresa em meio à crescente preocupação com a governança da companhia.

As empresas financeiras Baird e Bernstein Research rebaixaram suas perspectivas para as ações da Nvidia, enquanto o Morgan Stanley retirou os papéis de sua lista de investimentos favoritos.

O principal analista da Bernstein, Stacy Rasgon, reduziu pela metade seu preço-alvo para as ações. "Nossa intuição nos diz que provavelmente ainda não exploramos a fundo tudo o que pode ser descoberto aqui", escreveu.

Desde que o escândalo veio à tona, a Nvidia perdeu quase meio trilhão de dólares em valor de mercado.

A gigante americana de tecnologia é avaliada em cerca de US$ 4,5 trilhões (R$ 25,1 trilhões) e é uma das principais fornecedoras de chips avançados.

É considerada uma das empresas mais importantes por trás da expansão da inteligência artificial (IA), por ser a única fabricante de um chip usado em ferramentas de IA.

Esses chips também são essenciais para todo tipo de tecnologia, de videogames e veículos autônomos a enormes centros de dados e servidores em nuvem.

A China é a maior concorrente dos Estados Unidos na corrida para desenvolver os sistemas de IA mais poderosos, e Washington restringe desde 2022 as exportações dos chips mais avançados da Nvidia para o país asiático.

Os Estados Unidos justificam as restrições às exportações por motivos de segurança nacional, argumentando que essas vendas poderiam ampliar a capacidade militar da China, embora algumas restrições tenham sido flexibilizadas sob o governo do presidente Trump.

'Tragédia shakesperiana'

A saída de Jensen Huang da Nvidia está se desenrolando como uma tragédia grega ou shakespeariana, disse Bob O'Donnell, analista-chefe da Technalysis Research, à BBC News antes da renúncia se concretizar.

Segundo ele, uma saída levanta dúvidas sobre quem assumiria o comando e como essa pessoa mudaria a empresa nos próximos anos, afirma O'Donnell.

"É difícil de acreditar", diz ele. "[Huang] é uma figura extraordinária... um grande visionário."

A Nvidia enfrenta "uma grave crise de governança" e teve que decidir se os benefícios da permanência de Huang superam a desconfiança entre as partes interessadas, disse R Ray Wang, da Constellation Research, também antes do anúncio oficial.

Segundo ele, o escândalo representa uma crise mais para a Nvidia do que para o setor de IA.

A empresa precisa avaliar se um possível substituto de Huang teria a mesma capacidade de estabelecer parcerias de igual porte, diz.

"Essa é a verdadeira questão... porque muitas dessas parcerias e investimentos foram feitos graças à confiança em Jensen."

EUA devem 'parar de inventar' acusações de espionagem, diz China

Em entrevista coletiva diária do Ministério das Relações Exteriores da China, em Pequim, a porta-voz Mao Ning disse à BBC News que os Estados Unidos "devem parar de inventar supostas narrativas de espionagem para encontrar pretextos para impor bloqueios tecnológicos".

"O progresso científico e tecnológico da China é impulsionado pela inovação independente e pela cooperação aberta", disse.

"A China e os Estados Unidos têm mantido uma comunicação próxima sobre as interações entre os dois chefes de Estado. A China está disposta a trabalhar com os Estados Unidos para implementar plenamente os importantes entendimentos alcançados entre os dois chefes de Estado e promover a construção de uma relação sino-americana construtiva e estrategicamente estável, baseada no respeito, na equidade e na reciprocidade", afirmou.

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