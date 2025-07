Mundo

Israel reduz restrições à entrada de comida em partes de Gaza sob expectativa da população: 'Não é suficiente'

Apesar das imagens dramáticas da ajuda caindo do céu, especialistas alertam que os lançamentos aéreos têm alcance limitado

Trump anuncia acordo com UE e diz que ainda negocia com '3 ou 4 países' antes do tarifaço

As forças militares israelenses disseram rejeitar "a falsa alegação [de que estejam provocando] a fome intencionalmente" e determinaram uma série de ações para facilitar a entrada de ajuda, mas organizações humanitárias e especialistas afirmam que os esforços seguem aquém do necessário.>

Os lançamentos ocorreram em vários pontos do território sitiado. Segundo a TV estatal jordaniana, este foi o 127º lançamento aéreo do país desde o início da guerra, e o número sobe para 267 quando somadas as missões em parceria com outras nações.>