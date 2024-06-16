  • Israel anuncia 'pausas táticas' diárias em Gaza para facilitar ajuda humanitária
Guerra contra Hamas

Israel anuncia 'pausas táticas' diárias em Gaza para facilitar ajuda humanitária

OMS alerta para situação de crianças desnutridas no local; caminhões poderão entrar e sair durante 11 horas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jun 2024 às 13:48

Publicado em 16 de Junho de 2024 às 13:48

O Exército de Israel disse neste domingo (16), que fará uma pausa nos combates ao longo de uma rota estratégica no sul de Gaza todos os dias para facilitar a distribuição de ajuda humanitária no enclave, buscando abordar questões de segurança levantadas por grupos de ajuda e demonstrando o crescente domínio de Israel sobre o território.
O novo arranjo visa a reduzir a necessidade de coordenar as entregas, oferecendo uma janela ininterrupta de 11 horas por dia para que os caminhões entrem e saiam da passagem. O órgão descreveu em um comunicado que “uma pausa tática local da atividade militar para fins humanitários ocorrerá das 8h às 19h diariamente até novo aviso”.
Destruição após um bombardeio israelense no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, neste sábado, 8 de junho de 2024. Israel informou que resgatou quatro reféns que haviam sido capturados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro.
Destruição após um bombardeio israelense no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza Crédito: JEHAD ALSHRAFI/ASSOCIATED PRESS - 08/06/2024
A agência da Organização das Nações Unidas (ONU) mais envolvida com Gaza disse estar esperançosa de que as pausas melhorariam sua capacidade de entregar ajuda por todo o enclave.
O anúncio de pausas diárias humanitárias durante o horário diurno vem um dia depois de Israel anunciar que 11 soldados foram mortos em Gaza, oito em um único incidente na cidade sulista de Rafah ontem, que foi um dos dias mais mortais para Israel durante a guerra que já dura oito meses.
Esta é a primeira vez que Israel anunciou uma pausa diária nos combates em certas áreas de Gaza desde novembro. Ainda assim, o exército disse que os combates em outras áreas de Rafah e no resto do enclave devem continuar.
(Com Dow Jones Newswires)

