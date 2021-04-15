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Sem relatos de vítimas

Iraque: drone com explosivos ataca base aérea dos Estados Unidos

O drone pousou em um hangar de armazenamento na base aérea, causando um incêndio que foi posteriormente controlado; segundo o Ministério do Interior do Governo Regional do Curdistão, não houve relatos de vítimas

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 21:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 abr 2021 às 21:42
No Iraque
Um drone com explosivos atacou uma base aérea dos Estados Unidos no norte do Iraque, no aeroporto de Erbil Crédito: Google Maps
Um drone com explosivos atacou uma base aérea dos Estados Unidos no norte do Iraque nesta quarta-feira, 14, no aeroporto de Erbil, disseram autoridades americanas e iraquianas. Segundo o Ministério do Interior do Governo Regional do Curdistão, não houve relatos de vítimas.
O drone pousou em um hangar de armazenamento na base aérea, causando um incêndio que foi posteriormente controlado, de acordo com a coalizão liderada pelos EUA no Iraque. Ninguém assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ataque. Sabreen, uma agência de notícias que apoia grupos paramilitares apoiados pelo Irã, compartilhou a notícia do incidente.
Em fevereiro, um ataque ao aeroporto de Erbil matou um empreiteiro que trabalhava para as forças dos EUA. Um grupo de milícia pró-iraniana assumiu a responsabilidade. Em retaliação a esse ataque, os EUA lançaram ataques aéreos contra grupos militantes aliados do Irã na Síria.
Os ataques acontecem em um momento em que o governo Biden tenta voltar a se engajar com o Irã, enviando autoridades para outra rodada de negociações indiretas em Viena esta semana, com o objetivo de reviver o acordo de 2015 que limita as capacidades nucleares de Teerã. Fonte: Dow Jones Newswires

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