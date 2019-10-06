Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Iraque contabiliza mais de 100 mortos em protestos contra o governo
Violência em Bagdá

Iraque contabiliza mais de 100 mortos em protestos contra o governo

O governo iraquiano intensificou os esforços para conter a exaltação popular que abalou Bagdá. Mais de seis mil pessoas ficaram feridas em seis dias de confrontos

Publicado em 06 de Outubro de 2019 às 17:48

Publicado em 

06 out 2019 às 17:48
AGÊNCIA ESTADO - Sete manifestantes foram mortos neste domingo (06) em protestos contra o governo na capital do Iraque, Bagdá, nas mais recentes mortes em seis dias de confrontos que já deixaram mais de 100 mortos e milhares de feridos.
O governo iraquiano intensificou os esforços para conter a exaltação popular que abalou Bagdá e várias cidades do sul do país desde a última terça-feira. Forças de segurança têm repreendido os comícios espontâneos de manifestantes exigindo empregos, melhores serviços e o fim da corrupção endêmica no país.
Na primeira declaração oficial do governo, o porta-voz do Ministério do Interior, Saad Maan, afirmou neste domingo que 104 pessoas foram mortas em seis dias de protestos, incluindo oito membros das forças de segurança, e mais de seis mil ficaram feridas. Segundo ele, uma investigação está em andamento para determinar quem está por trás do dia de maior violência em Bagdá, registrado na sexta-feira.
Os atuais protestos são o desafio mais sério que o Iraque enfrenta dois anos após a vitória contra militantes do Estado Islâmico. A confusão chega em um momento crítico para o governo, que foi pego no meio da crescente tensão entre EUA e Irã na região. O Iraque é aliado dos dois países e anfitrião de milhares de tropas americanas, bem como poderosas forças paramilitares aliadas ao Irã.
O líder espiritual xiita mais antigo do Iraque, o Aiatolá Ali al-Sistani, instou os manifestantes e as forças de segurança a acabar com a violência enquanto o primeiro ministro do país pediu aos manifestantes que voltassem para casa. O primeiro ministro Adel Abdul-Mahdi também prometeu se reunir com os manifestantes onde quer que estejam, sem as forças armadas, para ouvir suas demandas. Abdul-Mahdi defendeu as forças de segurança, dizendo que estavam realizando seu dever e usaria a força apenas em casos extremos. "Não podemos aceitar a continuação da situação como esta", disse.
O porta-voz do Ministério do Interior afirmou que os manifestantes queimaram 51 prédios públicos e oito sedes de partidos políticos. Segundo ele, as forças de segurança não confrontaram os manifestantes, mas "mãos maliciosas" estariam por trás de alvejar tanto manifestantes quanto membros da segurança. A declaração contradiz relatos de manifestantes e jornalistas, que disseram ter testemunhado forças de segurança disparando contra manifestantes. Alguns manifestantes afirmaram que atiradores também participaram do confronto. Maan disse a maioria dos mortos na sexta-feira foi atingida na cabeça e no coração.

Veja Também

Papa abre Sínodo dizendo que Amazônia precisa do fogo de Deus

Trump sugere atirar nas pernas de imigrantes

NYT enfrenta revolta ao publicar detalhes da identidade do denunciante

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados