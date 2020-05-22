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Pandemia

Instituição britânica vê contágio descontrolado no Brasil e estima mortes por Covid-19

No acompanhamento de doenças transmissíveis, a Imperial College calcula que 6.980 mortes ocorram nesta semana, variando de 5.850 a 8.070
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 17:02

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 17:02

Pandemia de coronavírus: saúde e economia de mãos dadas
Pandemia de coronavírus: saúde e economia de mãos dadas Crédito: Divulgação
O Imperial College, instituição britânica com foco em ciência, engenharia e medicida, divulgou nesta sexta-feira estimativas preocupantes em relação ao coronavírus no Brasil. A taxa de contágio (Rt), que indica para quantas pessoas em média cada infectado transmite a covid-19, foi calculada em 1,3. Número acima de 1 indica que a transmissão está fora de controle
Além disso, o centro de epidemiologia da universidade, referência no acompanhamento de doenças transmissíveis, calcula que 6.980 mortes ocorram nesta semana, variando de 5.850 a 8.070. O número estimado é o maior entre os 54 países com transmissão de coronavírus ativa (ao menos cem mortes registradas desde o começo da pandemia e pelo menos dez mortes nas últimas duas semanas).
Nesta sexta-feira, o diretor do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, classificou a América do Sul como "um novo epicentro" da pandemia de covid-19. Ryan destacou que o Brasil é o local mais afetado da região, e alertou para a situação no Amazonas, que registra uma das maiores taxas de incidência do País.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
No boletim divulgado na quinta-feira pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 310.087 casos de coronavírus, sendo mais de 100 mil novas infecções em apenas uma semana. São 20.047 mortes pela covid-19 no País.

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