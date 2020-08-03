Inglaterra pode ter restrições de viagens entre cidades nos próximos meses

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)

O gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, admitiu a possibilidade imposição de lockdown entre cidades da Inglaterra para evitar nova disseminação do coronavírus no país no inverno. A doença já contaminou 305.623 pessoas no país. As mortes ultrapassam os 46 mil.

De acordo com plano do governo britânico, cidades vitais como Manchester e Leicester podem sofrer restrições de viagem, a depender da curva de contaminação da covid-19.

Nos Estados Unidos, nas últimas 24 horas, 47.576 casos de covid-19 e 469 mortes foram notificados, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). O país registra total de 4.649.102 de infecções e 154.471 mil óbitos.

Os dados coletados pela Universidade Johns Hopkins mostram que o número de casos de covid-19 identificados ao redor do mundo ultrapassou a marca de 18 milhões de contágios e 690 mil mortes

O Brasil segue como segundo país mais afetado pelo novo coronavírus, atrás apenas dos Estados Unidos. Até ontem segundo o Ministério da Saúde, 2.733.677 pessoas no País haviam sido contaminadas pelo novo coronavírus. As mortes somam 94.104.