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Influencer tem joias furtadas em roubo de R$ 80 milhões em mansão de área nobre de Londres

Acredita-se que Shafira Huang é a influenciadora que teve os itens roubados.

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 11:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

31 dez 2024 às 11:44
Imagem BBC Brasil
Um dos itens é feito de diamantes com uma esmeralda, e é avaliado em R$ 80 milhões Crédito: Metropolitan Police
As vítimas de um roubo de joias estimadas em 10 milhões de libras (R$ 77,4 milhões) em uma mansão em Londres estão oferecendo recompensas no total de 1,5 milhão de libras (R$ 11,6 milhões) para ajudar a capturar o ladrão e recuperar os itens roubados.
Os itens de joalheria, bem como bolsas de grife estimadas em 150 mil libras (R$ 1,1 milhão) e 5 mil libras (R$ 38,7 mil) em dinheiro, foram roubados de uma casa na Avenue Road, no luxuoso bairro de Primrose Hill, em 7 de dezembro.
Acredita-se que algumas das joias pertencem a Shafira Huang, uma influenciadora.
Além de uma recompensa de 500 mil libras (R$ 3,8 milhões) por informações que levem à prisão e condenação do ladrão, os proprietários estão oferecendo 10% do valor de qualquer joia recuperada por informações que levem à sua recuperação — o que pode chegar a 1,5 milhão de libras (R$ 11,6 milhões), confirmou a polícia de Londres.
Imagem BBC Brasil
Acredita-se que Shafira Huang é a influenciadora que teve os itens roubados Crédito: Getty Images
Entre os itens roubados, totalizando 10,4 milhões de libras (R$ 80 milhões), estavam peças raras — como dois anéis de diamante borboleta De Beers, brincos de safira rosa em forma de borboletas da Katherine Wang e um colar Van Cleef em ouro, diamante e safira.
Muitos dos itens são exclusivos em seu design e, portanto, facilmente identificáveis, afirma a polícia de Londres.
Imagem BBC Brasil
Um bracelete no formato da palavra "Shafira" é um dos itens Crédito: Metropolitan Police
Imagem BBC Brasil
Este clipe feito com ouro, diamante e safira foi roubado Crédito: Metropolitan Police
Imagem BBC Brasil
Um relógio coberto com diamantes também foi roubado Crédito: Metropolitan Police
Imagem BBC Brasil
Bolsas Hermes Crocodile Kelly como essa foram roubadas Crédito: Metropolitan Police
A polícia acredita que a casa foi roubada por um homem que entrou pela janela do segundo andar.
O suspeito é descrito como branco, com quase 20 a 30 anos. Ele teria usado um capuz escuro, calça cargo e boné de beisebol cinza, e teria mantido seu rosto coberto o tempo todo.
A Avenue Road, onde ocorreu o ataque, liga as áreas de Swiss Cottage e Regent's Park e tem algumas das casa mais caras de Londres.

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