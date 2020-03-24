Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Infectados pelo novo coronavírus nos EUA superam os 50 mil, diz imprensa
Diferença nos números

Infectados pelo novo coronavírus nos EUA superam os 50 mil, diz imprensa

Segundo a ABC News, o número já chega a 50.200 no país, embora o site do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) informe 44.183 pessoas infectadas no país

Publicado em 24 de Março de 2020 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 18:05
Embaixada dos EUA pede aos seus cidadãos que abandonem o Iraque
Números divulgados pela imprensa local são maiores que os divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doença (CDC) Crédito: Pixabay
Os Estados Unidos romperam nesta terça-feira (24) a marca dos 50 mil infectados pelo novo coronavírus, causador da covid-19, dizem veículos de imprensa local. Segundo a ABC News, o número já chega a 50.200 no país, embora o site do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) informe 44.183 pessoas infectadas no país, em atualização feita no meio da tarde de terça (24).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
De acordo com a CDC, o número de infecções confirmadas nos Estados Unidos subiu em 10.779 do último domingo, 22, para ontem, 23. De acordo com compilamento de dados feito pela Universidade Johns Hopkins, a covid-19 já fez 674 vítimas fatais no país.
Mais cedo, o governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, disse em coletiva de imprensa que o número de infecções no Estado tem dobrado a cada três dias, ritmo que pode se manter pelas próximas duas ou três semanas. O governador comparou a velocidade de disseminação do vírus a um trem-bala. Dos mais de 25 mil diagnósticos positivos para covid-19 registrados no Estado, 15 mil estão na cidade de Nova York, onde 131 pessoas já morreram em virtude da doença.

Veja Também

Disparada de casos de coronavírus testa sistema de saúde da Espanha

Pandemia de coronavírus gera corrida global por vacinas, medicamentos e diagnósticos

Mortes por covid-19 no Brasil chegam a 46; País ultrapassa 2 mil casos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados