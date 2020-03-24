Infectados pelo novo coronavírus nos EUA superam os 50 mil, diz imprensa

Números divulgados pela imprensa local são maiores que os divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doença (CDC) Crédito: Pixabay

Os Estados Unidos romperam nesta terça-feira (24) a marca dos 50 mil infectados pelo novo coronavírus, causador da covid-19, dizem veículos de imprensa local. Segundo a ABC News, o número já chega a 50.200 no país, embora o site do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) informe 44.183 pessoas infectadas no país, em atualização feita no meio da tarde de terça (24).

De acordo com a CDC, o número de infecções confirmadas nos Estados Unidos subiu em 10.779 do último domingo, 22, para ontem, 23. De acordo com compilamento de dados feito pela Universidade Johns Hopkins, a covid-19 já fez 674 vítimas fatais no país.