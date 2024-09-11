Indecisos se surpreendem com Kamala Harris no debate - mas isso basta para conquistar seus votos?

Trump e Kamala disputam o voto daqueles que ainda não estão comprometidos com nenhum dos dois candidatos Crédito: BBC

A BBC conversou com seis eleitores indecisos que viram o debate de terça-feira (10/9) como um momento importante para escolherem quem vão apoiar nas urnas no próximo dia 5 de novembro.

Vanessa ficou impressionada com o desempenho de Kamala Crédito: BBC

Vanessa estava inclinada a apoiar Trump antes do debate começar e ainda está nessa posição, mas ficou impressionada com o desempenho de Kamala.

Eu não acho que o debate mudou minha opinião sobre votar em Trump, mas definitivamente estou menos apreensiva caso [Kamala] ganhe, porque acho que ela pode se defender e debater bem.

No geral, minha opinião não mudou, mas gosto mais dela agora.

Perdi muita confiança no Partido Democrata quando nos disseram que Joe Biden estava bem, e então descobrimos que ele não está, por isso é difícil confiar nessa mesma administração daqui em diante.

Eu não quero votar em Trump, mas também não gosto deste governo atual. Não vou mudar de ideia antes de novembro, só ficaria menos preocupada se ela ganhasse.

Jeremy disse que, após o debate, votará em Kamala Crédito: BBC

Jeremy não gosta de Trump, mas também não votou nos democratas em 2016 ou 2020. Após o debate de terça à noite, disse que votará em Kamala.

Hoje foi a primeira vez que, genuinamente, eu diria que senti, tipo, um medo com a perspectiva de um segundo mandato de Trump.

As respostas dele, nas quais ele usou táticas de medo sobre imigrantes matando cachorros, alarmismo sobre uma Terceira Guerra Mundial várias vezes... Cada vez que ele falava, era assustador de um jeito que eu nunca tinha sentido antes.

E, embora eu não adore Kamala e ache que ela é muito indecisa, ela não representa uma ameaça existencial para os EUA como ele.

Tracy permanece indecisa após o debate Crédito: BBC

Tracy assistiu ao debate, mas permanece indecisa sobre o seu voto.

Achei que os dois candidatos falaram razoavelmente bem, mas Kamala respondeu a mais perguntas do que Trump.

Eu nunca tinha visto muita coisa sobre [Kamala], então estava buscando basicamente formar uma opinião sobre ela.

Fiquei bastante satisfeita com algumas coisas que ela disse e, na verdade, também com o que o ex-presidente Trump disse, mas tenho uma sensação de desconfiança em relação a ele.

Eu não confio em [Trump]. Não acho que ele queira governar o país, acho que ele quer ser o dono do país.

William está inclinado a votar em Kamala, após o debate Crédito: BBC

William achou que o debate transmitiu uma imagem clara de ambos os candidatos, e diz que agora está inclinado a votar em Kamala.

Trump estava muito disperso. Ele foi instado a responder a várias perguntas que poderia ter respondido perfeitamente, como imigração e aborto. Mas foi pego de surpresa com declarações sobre o tamanho da multidão [em seus comícios], o que foi bastante revelador.

Senti que Kamala estava muito mais preparada para isso do que Donald Trump.

Pessoalmente, quero vê-la em mais entrevistas individuais depois disso; é a primeira vez que a vejo sem Tim Walz [candidato a vice] e, na minha opinião, ela se saiu bem.

Se ela aparecesse mais em público, falasse mais diretamente com a nação, ela receberia meu voto.

Rohan está mais inclinado a Kamala, mas afirma que ainda pode mudar de opinião Crédito: BBC

Rohan segue indeciso, mas diz que, depois do debate, ele está 51% a favor de Kamala e 49% a favor de Trump. No entanto, diz, ainda há tempo para mudar de opinião.

O debate fez muito pouco para mudar minha perspectiva sobre Trump. Para mim, isso foi mais um teste para Kamala Harris, para ver quem ela é, em que lugar ela se posiciona em relação às políticas e como ela domina o palco.

Ela me pareceu bastante ensaiada, mas soltou muitas declarações meio provocativas, nas quais acho que Trump mordeu a isca – isso o abalou um pouco, o deixou bem irritado.

Tudo isso me pareceu bem calculado, e isso não é exatamente o que eu estava esperando dela. Eu esperava que ela fosse um pouco mais acessível, um pouco mais natural.

Chance continua indeciso após o debate Crédito: BBC

Chance não ficou muito impressionado com as performances no debate e continua indeciso.

Não senti que os temas foram discutidos com profundidade; foi mais como se os candidatos estivessem falando um com o outro.

Fiquei realmente decepcionado.

Eu gostaria que eles tivessem aprofundado mais sobre suas propostas, em vez de atacar a outra pessoa por algo relacionado à proposta dela.

Pessoalmente, não sou fã de nenhum dos dois, mas se eu tivesse que escolher entre um ou outro, provavelmente escolheria Kamala Harris.