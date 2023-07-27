Incêndios arrasam ilha turística grega de Rodes; veja antes e depois

Incêndios arrasam ilha turística grega de Rodes Crédito: EPA-EFE/REX/Shutterstock

Dezenas de milhares de pessoas foram forçadas a deixar suas casas e abandonar suas férias em ilhas gregas, incluindo Rodes e Corfu, à medida que incêndios se espalham pela região.

Em Rodes, uma marca negra de fogo se estende do centro da ilha até a cidade de Kiotari, no sul.

Dimensão do incêndio Crédito: BBC

Imagens de satélite mostram a extensão dos danos no popular centro turístico de Rodes.

Antes e depois de Rodes Crédito: BBC

As chamas destruíram muitas casas e negócios na cidade.

Antes e depois de Rodes Crédito: BBC

Antes e depois Crédito: BBC

As chamas estão causando estragos desde a semana passada em Rodes, onde as temperaturas atingiram 45°C, e toda a ilha foi colocada em estado de emergência.

Mais de 20 mil pessoas foram obrigadas a deixar ilha desde o fim de semana, a maior retirada em decorrência de incêndios florestais na história da Grécia.

Turistas abrigados em um estádio em decorrência de incêndios florestais Crédito: Reuters

Cerca de 16 mil pessoas foram transportadas por terra e outras 3 mil retiradas pelo mar, segundo a polícia. As demais saíram pela estrada usando seu próprio meio de transporte.

Isso inclui milhares de turistas que tiveram que procurar abrigos temporários, como estádios esportivos, até a chegada dos aviões de emergência enviados pelas empresas de viagem.

Incêndios ativos Crédito: BBC

Mas a Grécia está em meio a um longo período de calor extremo que aumentou o risco de incêndios florestais em todo o país, e Rodes não é o único lugar afetado.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, disse que o país está "em guerra" com os incêndios florestais e alertou que eles vão enfrentar "mais três dias difíceis pela frente" antes que as temperaturas caiam.

O ministro da Defesa Civil, Vassilis Kikilia, afirmou que as equipes de bombeiros combateram mais de 500 incêndios em todo o país nos últimos 12 dias — inclusive em Midea, no continente.

Antes e depois de Rodes Crédito: BBC

Na noite de quarta-feira, moradores de áreas ao redor das cidades gregas de Volos e Lamia, no centro do país, ameaçadas por novos focos de incêndios florestais, foram instruídos a se mudar para um local seguro.

Incêndios mapeados

Milhares de pessoas também foram evacuadas em Evia e Corfu, enquanto Creta — a maior das ilhas gregas e outro importante destino de férias — está em alerta máximo.

Incêndios ativos Crédito: BBC

Imagens de satélite mostram a fumaça que sai dos incêndios nas colinas escurecidas perto de Kassiopi, no norte de Corfu.

Imagens de satélite mostram a fumaça Crédito: BBC