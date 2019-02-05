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Paris

Incêndio em edifício na França deixa oito mortos

As chamas se iniciaram por volta das 4h no horário local (1h no horário de Brasília), na parte superior do prédio de oito andares e se alastraram pela estrutura

Publicado em 

05 fev 2019 às 11:04

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 11:04

Incêndio na França Crédito: Estadão fotos
Oito pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas durante um incêndio em Paris, na França. O fogo atingiu um edifício residencial, na madrugada desta terça-feira (5).
Os bombeiros apuram suspeita de incêndio criminoso. Uma mulher está detida.
As chamas se iniciaram por volta das 4h no horário local (1h no horário de Brasília), na parte superior do prédio de oito andares e se alastraram pela estrutura.
O edifício, que segundo as autoridades locais foi construído em 1970, fica próximo ao estádio de futebol Parc des Princes e do clube de tênis Roland Garros. Vários edifícios nos arredores também tiveram que ser evacuados.
O porta-voz do Corpo de bombeiros de Paris, Clément Cognon, comentou sobre as condições de salvamento.
"Tivemos que realizar vários resgates, especialmente de pessoas que se refugiaram nos telhados", disse.
Em entrevista à BFM TV, ele também afirmou que este "foi um incêndio particularmente violento".
A prefeita de Paris Anne Hidalgo tuitou que a cidade estava de luto após o ocorrido.

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