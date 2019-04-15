Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Incêndio atinge Catedral de Notre Dame em Paris
FRANÇA

Incêndio atinge Catedral de Notre Dame em Paris

O local está isolado e uma força-tarefa dos bombeiros foi montada para combate às chamas

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 17:30

Publicado em 

15 abr 2019 às 17:30
Incêndio na Catedral de Notre Dame Crédito: Lori Hinant | AP
Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta segunda-feira (15) a catedral de Notre Dame, em Paris, na França. A área próxima ao local já foi interditada pelos bombeiros.
De acordo com uma testemunha ouvida pela agencia de notícias Reuters, a fumaça podia ser vista saindo do topo do edifício. A causa do incêndio ainda não está clara. Segundo a rede de televisão local France 2, a polícia trata o ocorrido como acidente.
A prefeita da cidade, Anne Hidalgo, se manifestou no Twitter. "Um terrível incêndio está acontecendo na catedral de Notre Dame", disse a política.
VEJA FOTOS
A catedral era um dos principais pontos políticos da cidade francesa, atraindo milhões todos os anos. O edifício estava passando por renovações, com andaimes e algumas estátuas sendo removidas nas últimas semanas para restauração.
VEJA VÍDEOS
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

frança paris
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados