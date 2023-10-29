Imagens de satélite mostram efeitos de bombardeios de Israel em Gaza

Bombardeios israelenses reduziram partes da Faixa de Gaza a escombros. Crédito: Getty Images

Prédios completos em ruínas, ruas bloqueadas e milhares de casas reduzidas a escombros.

As imagens da destruição da Faixa de Gaza refletem a magnitude da resposta israelense aos ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro.

A ofensiva do Hamas – por terra, ar e mar – deixou mais de 1.400 mortos e mais de 200 pessoas mantidas como reféns em Gaza.

Os bombardeios de Israel deixaram mais de 7.000 mortos e centenas de milhares de deslocados, segundo autoridades de Gaza, controlada pelo Hamas. Segundo a ONU, falta comida, água, medicamentos e combustível em toda a faixa.

Cerca de 2,3 milhões de pessoas vivem em Gaza – controlada pelo Hamas desde 2007 –, o que a torna um local densamente povoado.

Veja a seguir algumas imagens de satélite que mostram o antes e o depois em três pontos-chave do território palestino após o início dos bombardeios israelenses.

Crédito: BBC

Crédito: BBC

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Apesar da destruição, ainda não há clareza sobre como e quando esta guerra poderá terminar.

Enquanto mais de 200 reféns israelenses permanecem nas mãos do Hamas, as Forças de Defesa de Israel (IDF) intensificam seus ataques contra Gaza, com centenas de milhares de tropas concentradas na fronteira.

A comunicação foi cortada em Gaza, o que dificulta saber o que está acontecendo.

Após prometer uma invasão por terra, Israel vem realizando ataques pontuais dentro da faixa.

O objectivo de Israel é destruir permanentemente as estruturas militares e políticas do Hamas.