Homem salva bebê que estava pendurado em varanda de prédio

Homem-aranha da vida real? Ele salvou o bebê que estava pendurado em um prédio e recebeu agradecimentos até da prefeita de Paris Crédito: Twitter/@Adil__Brown

O mundo real também pode ter heróis, ao menos é o que mostra um vídeo que começou a circular na internet no último domingo (27).

Mamoudou Gassama, um homem de Mali que vive em Paris, estava em seu apartamento quando viu um bebê de 4 anos pendurado na varanda do prédio alguns andares acima. Ele então não hesitou em escalar as paredes até alcançar a criança.

O bebê foi salvo rapidamente e o momento foi filmado. O fato ocorreu no sábado (26), por volta das 20h na 18ª Arrondissement de Paris, de acordo com o The Independent.

Após o resgate, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, chamou Gassame de 'o Homem-Aranha da 18ª" nas redes sociais, e o agradeceu pelo "ato de coragem". Ela ainda falou que seu ato heroico é um "exemplo para todos os cidadãos e que a cidade de Paris vai, obviamente, ser muito gentil e apoiá-lo em seus esforços para se manter na França", de acordo com a CNN.