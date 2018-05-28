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Homem-aranha

Homem salva bebê que estava pendurado em varanda de prédio

Ele foi considerado o 'homem-aranha' da vida real pela prefeita de Paris

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 15:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 15:52
Homem-aranha da vida real? Ele salvou o bebê que estava pendurado em um prédio e recebeu agradecimentos até da prefeita de Paris Crédito: Twitter/@Adil__Brown
O mundo real também pode ter heróis, ao menos é o que mostra um vídeo que começou a circular na internet no último domingo (27).
Mamoudou Gassama, um homem de Mali que vive em Paris, estava em seu apartamento quando viu um bebê de 4 anos pendurado na varanda do prédio alguns andares acima. Ele então não hesitou em escalar as paredes até alcançar a criança.
O bebê foi salvo rapidamente e o momento foi filmado. O fato ocorreu no sábado (26), por volta das 20h na 18ª Arrondissement de Paris, de acordo com o The Independent.
Após o resgate, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, chamou Gassame de 'o Homem-Aranha da 18ª" nas redes sociais, e o agradeceu pelo "ato de coragem". Ela ainda falou que seu ato heroico é um "exemplo para todos os cidadãos e que a cidade de Paris vai, obviamente, ser muito gentil e apoiá-lo em seus esforços para se manter na França", de acordo com a CNN.
Assista ao momento abaixo:

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