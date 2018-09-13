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Cão foi sacrificado

Homem enterra cachorro vivo no quintal de casa após adotar gato

Criminoso foi preso e liberado em seguida por pagar fiança; cão não resistiu aos maus-tratos e teve de ser sacrificado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 10:30

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 10:30

Já idoso, o cachorro foi abatido com hipotermia, desnutrição, anemia e pulgas devido aos maus-tratos Crédito: Facebook / Kaylee Belanger
O norte-americano Richard Piquard, de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi detido no último domingo, 9, após enterrar vivo seu cachorro da raça Shih Tzu, o Chico. O rapaz, de 24 anos, jogou o animal em uma cova rasa e a cobriu com uma pedra para ele não escapar.
O cão pertencia à Kaylee Belanger, ex-namorada de Piquard. Ela escreveu em uma postagem no Facebook que não tinha condições de cuidar do bicho e o entregou ao criminoso há um ano e meio.
A moça disse, ainda, que foi à casa dele quando soube da morte de Chico, e constatou que o pet estava enterrado com vida no quintal. "Ele gritava de dor, estava todo sujo e não conseguia mexer a cabeça por ter deslocado o pescoço", escreveu.
O cachorro era idoso, com 18 anos, e foi levado ao veterinário com hipotermia, desnutrição, anemia e pulgas, mas não resistiu e teve de ser sacrificado.
Um dia antes de saber da tragédia, Piquard mandou para Kaylee fotos de um filhote de gato que havia adquirido e confessou que precisava se livrar do cachorro, o que a fez acreditar que o novo animal foi o que motivou o ex-namorado a cometer o crime.
De acordo com o jornal britânico Metro, Piquard compareceu ao tribunal na terça-feira, 11, e foi liberado sob fiança de mil dólares (cerca de R$ 4.125). Ele alegou à polícia que achava que o cão estava morto.
Veja abaixo na íntegra o relato de Kaylee.

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