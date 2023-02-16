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Mais de R$ 200 mil

Homem é condenado por furtar quase 200 mil ovos de chocolate na Inglaterra

Joby Pool, de 32 anos, teria furtado os ovos de uma unidade da empresa Cadbury; ele foi declarado culpado por danos criminais e roubo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 fev 2023 às 16:47

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 16:47

Doce; açúcar; ovo de páscoa; chocolate
Quase 200 mil ovos de páscoa foram furtados por Joby Pool, de 32 anos, na Inglaterra Crédito: Pixabay
Um homem foi condenado nesta terça-feira (14) por furtar quase 200 mil ovos de chocolate no valor estimado de £ 40.000 (aproximadamente R$ 222 mil), na Inglaterra. Joby Pool, de 32 anos, foi declarado culpado pelo tribunal por danos criminais e roubo, conforme informou a polícia de West Mercia em um comunicado.
Os ovos foram furtados no último sábado (10) de uma unidade da empresa Cadbury, na zona industrial da cidade de Telford, oeste da Inglaterra, de acordo com a polícia. A maioria da carga roubada era de ovos de creme, mas outras variedades de chocolate também foram levadas.
O homem teria usado um moedor de metal para invadir a unidade industrial, antes de fugir, segundo informações da CNN. Os ovos foram recuperados quando Joby Pool foi parado pela polícia rodoviária e conduzido para a delegacia como suspeito do caso.
Um dos promotores do caso, Owen Beale, disse no tribunal que a ação teria sido planejada já que levou um trator para cometer o crime, além de saber o local exato da carga. O furto foi efetuado com o veículo que tinha placas falsas e foi apelidado de "coelhinho da Páscoa" pelas autoridades.
Os chocolates foram entregues à empresa e estão sob custódia até que a sentença oficial seja declarada no próximo mês.
Nas redes sociais, a polícia de West Mercia comemorou a prisão do homem, dizendo que as equipes "ajudaram a salvar a Páscoa" dos fãs de chocolates de creme.

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