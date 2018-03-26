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Coreia do Sul

Homem é condenado por engordar 30 kg para evitar serviço militar

Tribunal de Distrito de Cheongju considerou culpado o jovem de 21 anos de ter ganhado peso de propósito em 2016

Publicado em 26 de Março de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 18:18
Homem é condenado por engordar 30 kg para evitar servir no exército Crédito: Reprodução/Pixabay
Um homem foi condenado à prisão por ter engordado deliberadamente cerca de 30 quilos para evitar o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, informa nesta segunda-feira o jornal local The Korea Times.
O Tribunal de Distrito de Cheongju, cidade sul-coreana situada a 100 quilômetros de Seul, considerou culpado o jovem de 21 anos de ter ganhado peso de propósito em 2016 para escapar da obrigação militar, uma infração que pode receber penas de até cinco anos de prisão.
Segundo a sentença emitida hoje, o jovem, de 1,80 metro de altura, pesava 87 quilos quando terminou o ensino médio em fevereiro de 2016, mas cinco meses depois se apresentou para um segundo reconhecimento físico pesando 113,6 quilos.
Dado que seu índice de massa corporal estava acima do requerido, foi designado para um posto de serviço público, uma alternativa menos exigente fisicamente, mas a polícia descobriu a armação e o caso foi levado à justiça.
Todo homem adulto sul-coreano deve realizar por lei um serviço militar de dois anos, e a legislação do país pune aqueles que fogem, se ferem de propósito ou trapaceiam para tentar evitá-lo. /EFE

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